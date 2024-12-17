Сочные куриные рулетики с сыром и беконом: рецепт горячего мясного блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сочные куриные рулетики с сыром и беконом: рецепт горячего мясного блюда для новогоднего стола

Куриное филе – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для отбивных, котлет, салатов. Для того, чтобы филе при запекание было сочным, его лучше всего готовить с беконом, овощами, сыром, сливочным маслом.

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Что приготовить из филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных рулетиков, с плавленным сыром и беконом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Филе
  • Плавленый сыр
  • Бекон
  • Кетчуп
  • Соль, перец 

Способ приготовления:

1. Филе порежьте, отбейте, присыпьте специями.

Филе с сыром

2. Выложите на каждый кусок филе сыр, сверните в рулет, сверху замотайте рулетики в бекон, смажьте кетчупом. 

Приготовление блюда

3. Запекайте их в духовке при 180-190 С до готовности!

Готовые рулетики

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