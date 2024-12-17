Куриное филе – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для отбивных, котлет, салатов. Для того, чтобы филе при запекание было сочным, его лучше всего готовить с беконом, овощами, сыром, сливочным маслом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных рулетиков, с плавленным сыром и беконом.

Ингредиенты:

Филе

Плавленый сыр

Бекон

Кетчуп

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе порежьте, отбейте, присыпьте специями.

2. Выложите на каждый кусок филе сыр, сверните в рулет, сверху замотайте рулетики в бекон, смажьте кетчупом.

3. Запекайте их в духовке при 180-190 С до готовности!

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