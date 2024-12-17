Видео дня
Сочные куриные рулетики с сыром и беконом: рецепт горячего мясного блюда для новогоднего стола
Куриное филе – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для отбивных, котлет, салатов. Для того, чтобы филе при запекание было сочным, его лучше всего готовить с беконом, овощами, сыром, сливочным маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных рулетиков, с плавленным сыром и беконом.
Ингредиенты:
- Филе
- Плавленый сыр
- Бекон
- Кетчуп
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе порежьте, отбейте, присыпьте специями.
2. Выложите на каждый кусок филе сыр, сверните в рулет, сверху замотайте рулетики в бекон, смажьте кетчупом.
3. Запекайте их в духовке при 180-190 С до готовности!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: