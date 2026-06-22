Куриные рулетики с творожной начинкой позволяют сохранить сочность мяса даже после запекания. Сочетание кисломолочного и сливочного творога придаёт начинке нежную текстуру, а зелёный лук добавляет приятный аромат. Готовятся рулетики довольно быстро, а набор ингредиентов остается простым и доступным.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков с начинкой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

кисломолочный творог 5% – 100 г

сливочный сыр – 50 г

растительное масло – 1 ст.л.

зеленый лук – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте тонкими ломтиками одинакового размера. Каждый кусочек слегка отбейте кухонным молотком, чтобы мясо стало мягче и его было легче сворачивать в рулетики. После этого приправьте солью и черным перцем.

2. Для начинки смешайте творог со сливочным сыром до однородной консистенции. Добавьте мелко нарезанный зеленый лук и хорошо перемешайте. Именно такая начинка сделает куриное филе особенно сочным после запекания.

3. На каждый кусок подготовленного филе выложите часть сырной массы.

4. Аккуратно заверните мясо в плотные рулетики и выложите их в форму для запекания швом вниз.

5. В отдельной посуде смешайте масло с паприкой. Полученной смесью смажьте рулетики сверху, чтобы во время приготовления они приобрели красивый золотистый цвет и аппетитный аромат.

6. Запекайте блюдо в разогретой духовке при температуре 170-190 градусов примерно 20-25 минут. Точное время зависит от размера рулетиков и особенностей духовки.

7. Готовые куриные рулетики подавайте горячими со свежими овощами, салатом или любимым гарниром.

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