Куриное филе – очень нежное мясо, которое важно не пересушить. Одним из самых удачных блюд из такого продукта являются запеченные рулетики с сыром. Сытная начинка придаст особую сочность, и ваш кулинарный шедевр получится идеальным.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Можно подавать на каждый день к гарниру или как закуску на праздничный стол.

Ингредиенты:

филе куриное – 400 г

сыр сливочный – 60 г

любимые специи.

Ингредиенты для соуса:

сметана – 2 ст.л.

сыр твердый – 40 г

чеснок – 1 зубчик.

соль, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе нарезать.

2. Добавить любимые специи.

3. Намазать сыром.

4. Завернуть в рулетики.

5. Выложить на пергамент.

6. Сверху выложить начинку.

7. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

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