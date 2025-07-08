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Сочные куриные рулетики с сыром в духовке: мясо точно не будет сухим
Куриное филе – очень нежное мясо, которое важно не пересушить. Одним из самых удачных блюд из такого продукта являются запеченные рулетики с сыром. Сытная начинка придаст особую сочность, и ваш кулинарный шедевр получится идеальным.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Можно подавать на каждый день к гарниру или как закуску на праздничный стол.
Ингредиенты:
- филе куриное – 400 г
- сыр сливочный – 60 г
- любимые специи.
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 2 ст.л.
- сыр твердый – 40 г
- чеснок – 1 зубчик.
- соль, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе нарезать.
2. Добавить любимые специи.
3. Намазать сыром.
4. Завернуть в рулетики.
5. Выложить на пергамент.
6. Сверху выложить начинку.
7. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.
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