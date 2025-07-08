Сочные куриные рулетики с сыром в духовке: мясо точно не будет сухим

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Сочные куриные рулетики с сыром в духовке: мясо точно не будет сухим

Куриное филе – очень нежное мясо, которое важно не пересушить. Одним из самых удачных блюд из такого продукта являются запеченные рулетики с сыром. Сытная начинка придаст особую сочность, и ваш кулинарный шедевр получится идеальным.

Идея приготовления сочных куриных рулетиков опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Можно подавать на каждый день к гарниру или как закуску на праздничный стол.

Сочные куриные рулетики с сыром в духовке: мясо точно не будет сухим

Ингредиенты:

  • филе куриное – 400 г
  • сыр сливочный – 60 г
  • любимые специи.

Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 2 ст.л.
  • сыр твердый – 40 г
  • чеснок – 1 зубчик.
  • соль, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные куриные рулетики с сыром в духовке: мясо точно не будет сухим

1. Филе нарезать.

2. Добавить любимые специи.

3. Намазать сыром.

Сочные куриные рулетики с сыром в духовке: мясо точно не будет сухим

4. Завернуть в рулетики.

5. Выложить на пергамент.

Сочные куриные рулетики с сыром в духовке: мясо точно не будет сухим

6. Сверху выложить начинку.

7. Отправить в духовку на 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Сочные куриные рулетики с сыром в духовке: мясо точно не будет сухим

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