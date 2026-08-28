Сочные ленивые голубцы: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
735
Ленивые голубцы
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Домашние голубцы можно готовить как в классическом варианте – с капустой, так и ленивые, и это намного проще. Все, что нужно сделать – приготовить фарш, нарезать мелко капусту.

Как приготовить ленивые голубцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных ленивых голубцов из пекинской капусты.

Ингредиенты: 

  • Рис 100-120 г
  • Лук 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Пекинская капуста 300 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Соль, перец, сухой чеснок
  • Сметана 200 г
  • Томатная паста 2-3 ст. л. (можно взять томатное пюре)

Способ приготовления: 

1. Рис отвариваем до полуготовности, лук измельчаем, обжариваем с натертой на крупной терке морковью. Добавляем в фарш рис, лук с морковью, капусту, яйцо, солим, перчим, добавляем сухой чеснок. Хорошо перемешиваем.

Основа для блюда

2. Формируем "котлетки", выкладываем в форму. Смешиваем сметану с томатной пастой, добавляем немного воды, заливаем голубцы.

Приготовление блюда

3. Запекаем при 180°C 40 минут (в середине приготовления переворачиваем).

Готовые голубцы

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