Сочные ленивые голубцы: делимся самым легким рецептом

Домашние голубцы можно готовить как в классическом варианте – с капустой, так и ленивые, и это намного проще. Все, что нужно сделать – приготовить фарш, нарезать мелко капусту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных ленивых голубцов из пекинской капусты.

Ингредиенты:

Рис 100-120 г

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Пекинская капуста 300 г

Яйцо 1 шт.

Соль, перец, сухой чеснок

Сметана 200 г

Томатная паста 2-3 ст. л. (можно взять томатное пюре)

Способ приготовления:

1. Рис отвариваем до полуготовности, лук измельчаем, обжариваем с натертой на крупной терке морковью. Добавляем в фарш рис, лук с морковью, капусту, яйцо, солим, перчим, добавляем сухой чеснок. Хорошо перемешиваем.

2. Формируем "котлетки", выкладываем в форму. Смешиваем сметану с томатной пастой, добавляем немного воды, заливаем голубцы.

3. Запекаем при 180°C 40 минут (в середине приготовления переворачиваем).

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