Сочные ленивые голубцы из молодой капусты: делимся самым простым сезонным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сочные ленивые голубцы из молодой капусты: делимся самым простым сезонным рецептом

Ленивые голубцы – очень актуальное блюдо, когда начинается сезон молодой капусты. Овощ не стоит пропаривать, а затем заворачивать в листья начинку – все значительно проще. Для идеального результата предлагаем воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов из молодой капусты опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram. Изделия получатся очень сытными и сочными.

Сочные ленивые голубцы из молодой капусты: делимся самым простым сезонным рецептом

Ингредиенты:

  • молодая капуста – 0,5 шт.
  • фарш – 600 г
  • луковица – 1 шт.
  • отварной рис – 350 г
  • яйца – 1 шт.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • соль
  • перец

Ингредиенты для соуса:

  • томатная паста или кетчуп – 100 г
  • вода/бульон – 250 мл.
  • лавровые листья – 2 шт.
  • душистый перец
  • сметана – 2 ст.л.
  • мука – 2 ст.л.
  • вода – 50 мл.
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

Сочные ленивые голубцы из молодой капусты: делимся самым простым сезонным рецептом

1. Молодую капусту натереть на крупной терке.

2. Добавить фарш, предварительно поджаренный лук, отваренный рис, яйцо, соевый соус, соль, перец.

Сочные ленивые голубцы из молодой капусты: делимся самым простым сезонным рецептом

3. Хорошо вымешать.

4. Сформировать шарики и переложить их в глубокий противень.

Сочные ленивые голубцы из молодой капусты: делимся самым простым сезонным рецептом

5. Отдельно соединить таматную пасту/кетчуп с водой, лавровым листом и душистым перцем.

6. Вымешать и поставить на огонь, довести до кипения.

Сочные ленивые голубцы из молодой капусты: делимся самым простым сезонным рецептом

7. Сметану соединить с мукой и водой, хорошо вымешать венчиком, чтобы не было комочков муки.

8. Влить в томатную смесь, помешивая.

Сочные ленивые голубцы из молодой капусты: делимся самым простым сезонным рецептом

9. Снова поставить на огонь и, помешивая, довести до кипения.

10. В конце добавить соль и перец.

Сочные ленивые голубцы из молодой капусты: делимся самым простым сезонным рецептом

11. Залить соусом голубцы.

12. Выпекать при температуре 180 градусов час.

13. Сверху добавить зелень укропа.

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