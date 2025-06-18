Ленивые голубцы – очень актуальное блюдо, когда начинается сезон молодой капусты. Овощ не стоит пропаривать, а затем заворачивать в листья начинку – все значительно проще. Для идеального результата предлагаем воспользоваться следующим рецептом.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов из молодой капусты опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram. Изделия получатся очень сытными и сочными.

Ингредиенты:

молодая капуста – 0,5 шт.

фарш – 600 г

луковица – 1 шт.

отварной рис – 350 г

яйца – 1 шт.

соевый соус – 2 ст.л.

соль

перец

Ингредиенты для соуса:

томатная паста или кетчуп – 100 г

вода/бульон – 250 мл.

лавровые листья – 2 шт.

душистый перец

сметана – 2 ст.л.

мука – 2 ст.л.

вода – 50 мл.

соль

перец

Способ приготовления:

1. Молодую капусту натереть на крупной терке.

2. Добавить фарш, предварительно поджаренный лук, отваренный рис, яйцо, соевый соус, соль, перец.

3. Хорошо вымешать.

4. Сформировать шарики и переложить их в глубокий противень.

5. Отдельно соединить таматную пасту/кетчуп с водой, лавровым листом и душистым перцем.

6. Вымешать и поставить на огонь, довести до кипения.

7. Сметану соединить с мукой и водой, хорошо вымешать венчиком, чтобы не было комочков муки.

8. Влить в томатную смесь, помешивая.

9. Снова поставить на огонь и, помешивая, довести до кипения.

10. В конце добавить соль и перец.

11. Залить соусом голубцы.

12. Выпекать при температуре 180 градусов час.

13. Сверху добавить зелень укропа.

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