Сочные ленивые голубцы из молодой капусты: делимся самым простым сезонным рецептом
Ленивые голубцы – очень актуальное блюдо, когда начинается сезон молодой капусты. Овощ не стоит пропаривать, а затем заворачивать в листья начинку – все значительно проще. Для идеального результата предлагаем воспользоваться следующим рецептом.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов из молодой капусты опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram. Изделия получатся очень сытными и сочными.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 0,5 шт.
- фарш – 600 г
- луковица – 1 шт.
- отварной рис – 350 г
- яйца – 1 шт.
- соевый соус – 2 ст.л.
- соль
- перец
Ингредиенты для соуса:
- томатная паста или кетчуп – 100 г
- вода/бульон – 250 мл.
- лавровые листья – 2 шт.
- душистый перец
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- вода – 50 мл.
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Молодую капусту натереть на крупной терке.
2. Добавить фарш, предварительно поджаренный лук, отваренный рис, яйцо, соевый соус, соль, перец.
3. Хорошо вымешать.
4. Сформировать шарики и переложить их в глубокий противень.
5. Отдельно соединить таматную пасту/кетчуп с водой, лавровым листом и душистым перцем.
6. Вымешать и поставить на огонь, довести до кипения.
7. Сметану соединить с мукой и водой, хорошо вымешать венчиком, чтобы не было комочков муки.
8. Влить в томатную смесь, помешивая.
9. Снова поставить на огонь и, помешивая, довести до кипения.
10. В конце добавить соль и перец.
11. Залить соусом голубцы.
12. Выпекать при температуре 180 градусов час.
13. Сверху добавить зелень укропа.
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