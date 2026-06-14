Ленивые голубцы остаются одним из самых популярных домашних блюд, ведь они сочетают в себе привычный вкус классических голубцов с гораздо более простым способом приготовления. Особенно нежными они получаются из молодой капусты, которая не требует длительной обработки. Такое блюдо прекрасно подходит для обеда или ужина и не требует много времени на формирование. Благодаря томатно-сметанному соусу голубцы остаются сочными и ароматными даже после запекания.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов из молодой капусты опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 1 кг.

рис – 1,5 стакана

молодая капуста – 1 небольшой кочан

яйцо – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

морковь – 1 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

сметана – 200 г

томатный сок – 300 мл

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Промойте рис и отварите до полуготовности.

2. Слейте лишнюю жидкость и оставьте остывать.

3. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной терке.

4. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и легкого золотистого цвета.

5. Молодую капусту мелко нашинковать. По желанию ее можно слегка потушить вместе с частью овощной зажарки, чтобы вкус стал еще нежнее.

6. В большой миске смешайте фарш, рис, яйцо, приготовленную зажарку, капусту, измельченный чеснок, соль, перец и специи.

7. Тщательно перемешайте массу до однородности.

8. Сформируйте из фарша небольшие овальные голубцы или круглые котлетки одинакового размера.

9. Для соуса смешайте сметану, томатный сок и соль до однородной консистенции.

10. Выложите голубцы в форму для запекания в один слой и равномерно полейте приготовленным соусом.

11. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 40-45 минут до полной готовности.

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