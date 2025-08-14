Вместо привычных котлет на обед можно приготовить сочные митболы. Особенность таких изделий в том, что их нужно протушить в нежном соусе, поэтому фарш точно не будет сухим и жестким.

Идея приготовления сочных митболов из фарша на обед опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 700 г

яйцо – 1 шт.

манка – 3 ст.л.

специи и травы – по вкусу

лук – 1 шт.

морковь – 1 большая или 2 маленькие

сметана – 300 г

вода – 150 мл.

чеснок – 2 зубчика

петрушка

Способ приготовления:

1. В фарш добавить яйцо, манку и травы. Все тщательно перемешиваю и оставляю на 20 минут.

2. Тем временем измельчить морковь и лук.

3. Смоченными руками сформировать митболы и еще на 20 мин отправить их в морозилку.

4. Далее обвалять каждую фрикадельку в смеси манки с травами.

5. Обжарить на хорошо разогретой сковородке, постоянно переворачивая, чтобы сохранили форму.

6. Когда митболы готовы – отложить их.

7. В той же сковородке обжарить лук с морковью.

8. Добавить муку (опционально, если хотите более густой соус), сметану, воду, специи, измельченный чеснок.

9. Вернуть митболы в соус и тушить на слабом огне до готовности.

10. Перед подачей посыпать зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: