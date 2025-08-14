Сочные митболы на обед вместо привычных котлет: подойдут к любому гарниру

Вместо привычных котлет на обед можно приготовить сочные митболы. Особенность таких изделий в том, что их нужно протушить в нежном соусе, поэтому фарш точно не будет сухим и жестким.

Идея приготовления сочных митболов из фарша на обед опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 700 г
  • яйцо – 1 шт.
  • манка – 3 ст.л.
  • специи и травы – по вкусу
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 большая или 2 маленькие
  • сметана – 300 г
  • вода – 150 мл.
  • чеснок – 2 зубчика
  • петрушка

Способ приготовления:

1. В фарш добавить яйцо, манку и травы. Все тщательно перемешиваю и оставляю на 20 минут.

2. Тем временем измельчить морковь и лук.

3. Смоченными руками сформировать митболы и еще на 20 мин отправить их в морозилку.

4. Далее обвалять каждую фрикадельку в смеси манки с травами.

5. Обжарить на хорошо разогретой сковородке, постоянно переворачивая, чтобы сохранили форму.

6. Когда митболы готовы – отложить их.

7. В той же сковородке обжарить лук с морковью.

8. Добавить муку (опционально, если хотите более густой соус), сметану, воду, специи, измельченный чеснок.

9. Вернуть митболы в соус и тушить на слабом огне до готовности.

10. Перед подачей посыпать зеленью.

