Сочные митболы на обед вместо привычных котлет: подойдут к любому гарниру
Вместо привычных котлет на обед можно приготовить сочные митболы. Особенность таких изделий в том, что их нужно протушить в нежном соусе, поэтому фарш точно не будет сухим и жестким.
Идея приготовления сочных митболов из фарша на обед опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 700 г
- яйцо – 1 шт.
- манка – 3 ст.л.
- специи и травы – по вкусу
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 большая или 2 маленькие
- сметана – 300 г
- вода – 150 мл.
- чеснок – 2 зубчика
- петрушка
Способ приготовления:
1. В фарш добавить яйцо, манку и травы. Все тщательно перемешиваю и оставляю на 20 минут.
2. Тем временем измельчить морковь и лук.
3. Смоченными руками сформировать митболы и еще на 20 мин отправить их в морозилку.
4. Далее обвалять каждую фрикадельку в смеси манки с травами.
5. Обжарить на хорошо разогретой сковородке, постоянно переворачивая, чтобы сохранили форму.
6. Когда митболы готовы – отложить их.
7. В той же сковородке обжарить лук с морковью.
8. Добавить муку (опционально, если хотите более густой соус), сметану, воду, специи, измельченный чеснок.
9. Вернуть митболы в соус и тушить на слабом огне до готовности.
10. Перед подачей посыпать зеленью.
