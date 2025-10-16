Мясные фрикадельки – универсальное блюдо, которое легко приготовить даже в будний день. Они получаются сочными, ароматными и хорошо сочетаются с любым гарниром – картофельным пюре, рисом, гречкой или овощами. Готовятся они просто, без лишних ингредиентов, а результат всегда радует – нежные внутри и с румяной корочкой снаружи. Этот рецепт станет отличной идеей для сытного ужина всей семьи.

Идея приготовления сочных фрикаделек из фарша для ужина опубликована на странице фудблогера blw gin в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 300 г (куриный или любой другой на ваш вкус)

твердый сыр – 100 г

специи – по вкусу (подойдут итальянские травы или любимая приправная смесь)

Способ приготовления:

1. В миске соедините фарш с выбранными специями и тщательно перемешайте.

2. Влажными руками сформируйте небольшие шарики одинакового размера.

3. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в разогретую до 180°C духовку.

4. Выпекайте фрикадельки 15-20 минут, пока они не подрумянятся.

5. Затем достаньте форму, посыпьте сверху натертым сыром и верните в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную тягучую корочку.

6. Готовые фрикадельки получаются мягкими, ароматными и очень сочными.

7. Подавайте их горячими с вашим любимым гарниром или овощным салатом.

