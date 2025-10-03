Сочные мясные гнезда из фарша в духовке: лучше обычных котлет

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
15
Если у вас есть немного мясного фарша, вместо привычных котлет значительно лучше приготовить сочные гнезда в духовке. Для такого блюда вам понадобятся консервированные ананасы. Сверху добавьте много натертого сыра. Всего 30 минут – и сытное блюдо для всей семьи готово.

Идея приготовления сочных куриных гнезд с ананасом опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 700 г
  • соль, специи – по вкусу
  • майонез или сметана
  • ананас консервированный (кольцами) – 5-6 шт.
  • твердый сыр – 150-200 г

Способ приготовления:

1. Куриный фарш смешать с солью, специями. Хорошо вымешать.

2. Из полученной массы сформировать "гнезда" (котлетки с углублением посередине).

3. Смазать майонезом или сметаной.

4. В каждое гнездо положить кусочек консервированного ананаса.

5. Сверху посыпать тертым сыром.

6. Запекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 30 минут.

