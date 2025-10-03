Сочные мясные гнезда из фарша в духовке: лучше обычных котлет
Если у вас есть немного мясного фарша, вместо привычных котлет значительно лучше приготовить сочные гнезда в духовке. Для такого блюда вам понадобятся консервированные ананасы. Сверху добавьте много натертого сыра. Всего 30 минут – и сытное блюдо для всей семьи готово.
Идея приготовления сочных куриных гнезд с ананасом опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 700 г
- соль, специи – по вкусу
- майонез или сметана
- ананас консервированный (кольцами) – 5-6 шт.
- твердый сыр – 150-200 г
Способ приготовления:
1. Куриный фарш смешать с солью, специями. Хорошо вымешать.
2. Из полученной массы сформировать "гнезда" (котлетки с углублением посередине).
3. Смазать майонезом или сметаной.
4. В каждое гнездо положить кусочек консервированного ананаса.
5. Сверху посыпать тертым сыром.
6. Запекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 30 минут.
