Сочные мясные крученики с вкусной начинкой: делимся рецептом блюда для всей семьи
Крученики – лучшая альтернатива котлет, буженины, отбивных. И готовятся они очень просто, все что нужно – отбить хорошо свинину и добавить вкусную начинку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных, вкусных и сочных кручеников с сыром.
Ингредиенты:
- мясо 1 кг
- шампиньоны 300 г.
- морковь 1 шт.
- лук 1 шт.
- сливки от 300 мл.
- сливочное масло 50 г.
- твердый сыр 100 г.
- мука 1 ст.л.
- соль
Способ приготовления:
1. Мясо нарезаем толщиной 1 см и отбиваем.
2. Тем временем тушим на сливочном масле лук, морковь и шампиньоны. Затем добавляем к овощам натертый твердый сыр.
3. Начиняем мясо и по желанию можно еще положить вяленый томат. Скручиваем рулетики и обжариваем по 3 минуты с двух сторон.
4. Выкладываем в форму и заливаем сливками, сметаной и ставим в духовку на 20 минут при температуре 180 С.
