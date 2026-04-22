Сочные мясные крученики с вкусной начинкой: делимся рецептом блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Крученики – лучшая альтернатива котлет, буженины, отбивных. И готовятся они очень просто, все что нужно – отбить хорошо свинину и добавить вкусную начинку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных, вкусных и сочных кручеников с сыром.

Ингредиенты:

  • мясо 1 кг
  • шампиньоны 300 г.
  • морковь 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • сливки от 300 мл.
  • сливочное масло 50 г.
  • твердый сыр 100 г.
  • мука 1 ст.л.
  • соль

Способ приготовления:

1. Мясо нарезаем толщиной 1 см и отбиваем.

2. Тем временем тушим на сливочном масле лук, морковь и шампиньоны. Затем добавляем к овощам натертый твердый сыр.

3. Начиняем мясо и по желанию можно еще положить вяленый томат. Скручиваем рулетики и обжариваем по 3 минуты с двух сторон.

4. Выкладываем в форму и заливаем сливками, сметаной и ставим в духовку на 20 минут при температуре 180 С.

