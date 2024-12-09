Сочные мясные рулетики с ананасом в духовке: как приготовить вкусное блюдо для обеда
Сочные мясные рулетики – идеальный выбор для сытного и ароматного обеда. Благодаря сочетанию нежного свиного мяса, сладких ананасов и тягучего сыра это блюдо удивит вас гармоничностью вкусов. Простой процесс приготовления делает рулетики доступными даже для начинающих, а запекание в духовке придает им особый шарм.
Идея приготовления сочных мясных рулетиков на обед опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Такое блюдо отлично подойдет как для обыденных обедов, так и для праздничных событий.
Ингредиенты:
- свиной биток – 500 г
- консервированные ананасы – 150 г
- лук – 1 шт. (небольшая)
- твердый сыр – 150 г
- укроп
- майонез – 3-4 ст.л.
- соль, перец, хмели-сунели
Способ приготовления:
1. Мясо помыть, обсушить.
2. Нарезать ломтиками, как на отбивной.
3. Затем отбить с двух сторон, посолить и поперчить.
4. Перемешайте нарезанный лук, натертый творог и укроп с майонезом.
5. Выложите начинку на ломтики мяса, сверху уложите ананасы и сформируйте крученики.
6. Форму для запекания смажьте маслом, переведите свиные рулетики.
7. Смажьте майонезом и запекайте в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 40-45 минут, посыпьте блюдо сыром и готовьте еще 5 минут.
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