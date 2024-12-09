Сочные мясные рулетики – идеальный выбор для сытного и ароматного обеда. Благодаря сочетанию нежного свиного мяса, сладких ананасов и тягучего сыра это блюдо удивит вас гармоничностью вкусов. Простой процесс приготовления делает рулетики доступными даже для начинающих, а запекание в духовке придает им особый шарм.

Видео дня

Идея приготовления сочных мясных рулетиков на обед опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Такое блюдо отлично подойдет как для обыденных обедов, так и для праздничных событий.

Ингредиенты:

свиной биток – 500 г

консервированные ананасы – 150 г

лук – 1 шт. (небольшая)

твердый сыр – 150 г

укроп

майонез – 3-4 ст.л.

соль, перец, хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Мясо помыть, обсушить.

2. Нарезать ломтиками, как на отбивной.

3. Затем отбить с двух сторон, посолить и поперчить.

4. Перемешайте нарезанный лук, натертый творог и укроп с майонезом.

5. Выложите начинку на ломтики мяса, сверху уложите ананасы и сформируйте крученики.

6. Форму для запекания смажьте маслом, переведите свиные рулетики.

7. Смажьте майонезом и запекайте в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 40-45 минут, посыпьте блюдо сыром и готовьте еще 5 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: