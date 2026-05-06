Мясные тефтели – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно из любого фарша, а для того, чтобы они были сытными, добавьте в фарш булгур или рис.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных тефтелей с булгуром и томатной заливкой.

Ингредиенты:

500 г фарша

1 морковь

1 лук

100 г сырого булгура

100 мл кетчупа/томатной пасты

100 г сметаны

50-100 мл воды

копченая паприка, черный перец, соль

Способ приготовления:

1. Промываем и отвариваем булгур, лук обжариваем с морковью.

2. Соединяем фарш, булгур, зажарку, черный перец и соль.

3. Влажными ручками формируем тефтели и выкладываем в форму для запекания.

4. Для заливки соединяем кетчуп, сметану, воду и специи, заливаем смесью тефтели. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут.

