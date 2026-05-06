Сочные мясные тефтели с булгуром и томатной заливкой: делимся простым рецептом сытного блюда
Мясные тефтели – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно из любого фарша, а для того, чтобы они были сытными, добавьте в фарш булгур или рис.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных тефтелей с булгуром и томатной заливкой.
Ингредиенты:
- 500 г фарша
- 1 морковь
- 1 лук
- 100 г сырого булгура
- 100 мл кетчупа/томатной пасты
- 100 г сметаны
- 50-100 мл воды
- копченая паприка, черный перец, соль
Способ приготовления:
1. Промываем и отвариваем булгур, лук обжариваем с морковью.
2. Соединяем фарш, булгур, зажарку, черный перец и соль.
3. Влажными ручками формируем тефтели и выкладываем в форму для запекания.
4. Для заливки соединяем кетчуп, сметану, воду и специи, заливаем смесью тефтели. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут.
