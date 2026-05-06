Сочные мясные тефтели с булгуром и томатной заливкой: делимся простым рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
642
Сочные мясные тефтели с булгуром и томатной заливкой: делимся простым рецептом сытного блюда

Мясные тефтели – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно из любого фарша, а для того, чтобы они были сытными, добавьте в фарш булгур или рис.

Сочные мясные тефтели с булгуром и томатной заливкой: делимся простым рецептом сытного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных тефтелей с булгуром и томатной заливкой.

Ингредиенты: 

  • 500 г фарша
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • 100 г сырого булгура
  • 100 мл кетчупа/томатной пасты
  • 100 г сметаны
  • 50-100 мл воды
  • копченая паприка, черный перец, соль

Способ приготовления: 

1. Промываем и отвариваем булгур, лук обжариваем с морковью.

Сочные мясные тефтели с булгуром и томатной заливкой: делимся простым рецептом сытного блюда

2. Соединяем фарш, булгур, зажарку, черный перец и соль.

Сочные мясные тефтели с булгуром и томатной заливкой: делимся простым рецептом сытного блюда

3. Влажными ручками формируем тефтели и выкладываем в форму для запекания.

Сочные мясные тефтели с булгуром и томатной заливкой: делимся простым рецептом сытного блюда

4. Для заливки соединяем кетчуп, сметану, воду и специи, заливаем смесью тефтели. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут.

Сочные мясные тефтели с булгуром и томатной заливкой: делимся простым рецептом сытного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты