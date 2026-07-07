Сочные мясные тефтели в сметанно-томатном соусе: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
468
Сочные мясные тефтели в сметанно-томатном соусе: делимся рецептом
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Тефтели – это популярное блюдо в виде шариков из мясного или рыбного фарша, в который чаще всего добавляют отварной рис, лук и специи. В отличие от обычных котлет, их обязательно нужно тушит или запечь в густом соусе (томатном, сметанном или сливочном), что делает их невероятно сочными и нежными.

Сочные мясные тефтели в сметанно-томатном соусе: делимся рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных тефтелей из мясного фарша и риса.

Ингредиенты: 

  • мясной фарш
  • круглый рис
  • яйцо
  • мелко нарезанный репчатый лук
  • специи
  • томатная паста 
  • вода

Способ приготовления: 

1. Отварите рис, добавьте фарш, специи и лук.

Сочные мясные тефтели в сметанно-томатном соусе: делимся рецептом

2. Сформируйте тефтели, обжарьте. Переложите в форму, залейте соусом из томатной пасты, воды и сметаны.

Сочные мясные тефтели в сметанно-томатном соусе: делимся рецептом

Тушите в духовке до готовности!

Сочные мясные тефтели в сметанно-томатном соусе: делимся рецептом

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