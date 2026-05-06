Сочные мясные тефтели – это простое и одновременно очень удачное блюдо для ежедневного меню. Они получаются нежнее классических котлет и хорошо сочетаются с любым гарниром. Главный секрет – в правильном соусе, который делает мясо мягким и ароматным. Приготовить такое блюдо можно без лишних усилий в духовке.

Идея приготовления сочных мясных тефтелей опубликована на странице фудблогера lliudmyla rudyk в Instagram.

Ингредиенты:

мясной фарш (свинина и курятина или любой другой) – 600-700 г

лук – 1 шт.

соль, черный перец, специи – по вкусу

сливки – 200-300 мл.

томатная паста или томатный соус – 2-3 ст.л.

вода (кипяток) – примерно 100-150 мл.

укроп – по желанию

соль, специи – по вкусу

сыр твердый – 80-100 г

Способ приготовления:

1. Подготовьте фарш: добавьте натертый или мелко нарезанный лук, соль, перец и любимые специи.

2. Хорошо перемешайте до однородности.

3. Сформируйте небольшие тефтели и выложите их в форму для запекания одним слоем.

4. Приготовьте соус: смешайте сливки с томатной пастой или соусом, добавьте немного горячей воды, чтобы получить желаемую консистенцию.

5. Посолите, добавьте специи и по желанию измельченный укроп.

6. Залейте тефтели соусом так, чтобы они были почти полностью покрыты. Сверху равномерно посыпьте натертым сыром.

7. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.

8. Запекайте до появления первых признаков кипения соуса, после чего готовьте еще 25-30 минут до полной готовности мяса.

9. Достаньте блюдо из духовки и дайте несколько минут настояться перед подачей.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: