Сочные мясные тефтели в соусе: лучше классических котлет
Сочные мясные тефтели – это простое и одновременно очень удачное блюдо для ежедневного меню. Они получаются нежнее классических котлет и хорошо сочетаются с любым гарниром. Главный секрет – в правильном соусе, который делает мясо мягким и ароматным. Приготовить такое блюдо можно без лишних усилий в духовке.
Идея приготовления сочных мясных тефтелей опубликована на странице фудблогера lliudmyla rudyk в Instagram.
Ингредиенты:
- мясной фарш (свинина и курятина или любой другой) – 600-700 г
- лук – 1 шт.
- соль, черный перец, специи – по вкусу
- сливки – 200-300 мл.
- томатная паста или томатный соус – 2-3 ст.л.
- вода (кипяток) – примерно 100-150 мл.
- укроп – по желанию
- соль, специи – по вкусу
- сыр твердый – 80-100 г
Способ приготовления:
1. Подготовьте фарш: добавьте натертый или мелко нарезанный лук, соль, перец и любимые специи.
2. Хорошо перемешайте до однородности.
3. Сформируйте небольшие тефтели и выложите их в форму для запекания одним слоем.
4. Приготовьте соус: смешайте сливки с томатной пастой или соусом, добавьте немного горячей воды, чтобы получить желаемую консистенцию.
5. Посолите, добавьте специи и по желанию измельченный укроп.
6. Залейте тефтели соусом так, чтобы они были почти полностью покрыты. Сверху равномерно посыпьте натертым сыром.
7. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.
8. Запекайте до появления первых признаков кипения соуса, после чего готовьте еще 25-30 минут до полной готовности мяса.
9. Достаньте блюдо из духовки и дайте несколько минут настояться перед подачей.
