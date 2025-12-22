Сочные, но не жирные чебуреки из лаваша: рецепт сытного блюда для перекуса

Лаваш – идеальная основа для вкусных и сытных блюд. Среди таких – полезные чебуреки, которые не нужно жарить в масле.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и не жирных чебуреком с мясным фаршем.

Ингредиенты:

  • 500 г куриного фарша
  • 1 яйцо
  • 70 мл воды
  • 1/2 среднего лука
  • зелень, соль, перец
  • 150 г твердого сыра
  • 6 шт тортильи или тонких лавашиков
  • 1 яйцо для смазывания бортиков
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте тертый лук, специи, яйцо, воду, зелень и перемешайте. 

2. Выложите на лаваш фарш, сверху присыпьте сыром.

3. Готовьте на сковороде-гриль.

