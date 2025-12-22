Лаваш – идеальная основа для вкусных и сытных блюд. Среди таких – полезные чебуреки, которые не нужно жарить в масле.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и не жирных чебуреком с мясным фаршем.

Ингредиенты:

500 г куриного фарша

1 яйцо

70 мл воды

1/2 среднего лука

зелень, соль, перец

150 г твердого сыра

6 шт тортильи или тонких лавашиков

1 яйцо для смазывания бортиков

масло для жарки

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте тертый лук, специи, яйцо, воду, зелень и перемешайте.

2. Выложите на лаваш фарш, сверху присыпьте сыром.

3. Готовьте на сковороде-гриль.

