Сочные, но не жирные чебуреки из лаваша: рецепт сытного блюда для перекуса
Лаваш – идеальная основа для вкусных и сытных блюд. Среди таких – полезные чебуреки, которые не нужно жарить в масле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и не жирных чебуреком с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- 500 г куриного фарша
- 1 яйцо
- 70 мл воды
- 1/2 среднего лука
- зелень, соль, перец
- 150 г твердого сыра
- 6 шт тортильи или тонких лавашиков
- 1 яйцо для смазывания бортиков
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте тертый лук, специи, яйцо, воду, зелень и перемешайте.
2. Выложите на лаваш фарш, сверху присыпьте сыром.
3. Готовьте на сковороде-гриль.
