Сочные отбивные с грибным соусом для праздничного стола: делимся лучшим рецептом
Отбивные – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно из любого мяса, но лучше всего получатся из филе курицы и индейки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных отбивных из филе, в яичном кляре.
Ингредиенты:
- филе индейки
- соль, перец
- яйцо
- мука
- лук
- шампиньоны
- 1 ст.л муки
- 150 мл сливок
Способ приготовления:
1. Кусочки мяса отбиваем, солим и перчим.
2. Окунаем в муку, а затем в яйцо.
3. Жарим на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
4. Лук обжариваем до мягкости, добавляем грибы и жарим еще 5-7 минуток. Солим, перчим, добавляем муку и вливаем сливки. Готовим на невысоком огне до загустения.
