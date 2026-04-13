Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сочные отбивные с грибным соусом для праздничного стола: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
768
Отбивные – лучшее блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно из любого мяса, но лучше всего получатся из филе курицы и индейки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных отбивных из филе, в яичном кляре. 

Ингредиенты: 

  • филе индейки
  • соль, перец
  • яйцо
  • мука
  • лук
  • шампиньоны
  • 1 ст.л муки
  • 150 мл сливок

Способ приготовления: 

1. Кусочки мяса отбиваем, солим и перчим.

2. Окунаем в муку, а затем в яйцо.

3. Жарим на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

4. Лук обжариваем до мягкости, добавляем грибы и жарим еще 5-7 минуток. Солим, перчим, добавляем муку и вливаем сливки. Готовим на невысоком огне до загустения.

