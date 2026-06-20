Сочные ребрышки барбекю в духовке: как вкусно приготовить
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Свиные ребрышки барбекю – одно из самых популярных блюд для семейного ужина или встречи с друзьями. Благодаря длительному запеканию мясо становится очень нежным, а ароматный соус образует аппетитную карамельную корочку. Для приготовления не понадобятся сложные продукты или специальные навыки. Главный секрет этого блюда – правильный маринад и достаточное время в духовке.
Идея приготовления сочных куриных ребер в духовке опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- свиные ребра – 1,5 кг.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- паприка – 1 ст.л.
- сухой чеснок – 3 ч.л.
Для соуса барбекю:
- соевый соус – 3 ст.л.
- кетчуп – 2 ст.л.
- горчица – 1 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- кунжут – для подачи
Способ приготовления:
1. Свиные ребра хорошо промойте и просушите бумажными полотенцами. По желанию снимите тонкую пленку с обратной стороны ребер, чтобы они стали ещё нежнее после запекания.
2. Натрите мясо солью, черным перцем, паприкой и сухим чесноком со всех сторон.
3. Заверните ребра в фольгу и переложите на противень или в форму для запекания.
4. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа.
5. Пока мясо запекается, приготовьте соус. Для этого смешайте соевый соус, кетчуп, горчицу и мед до однородной консистенции.
6. Достаньте ребрышки из духовки, осторожно разверните фольгу и обильно смажьте поверхность приготовленным соусом. Верните блюдо в духовку ещё на 25-30 минут. За это время соус карамелизуется, а поверхность приобретёт красивую румяную корочку.
7. Готовые ребрышки переложите на тарелку и, по желанию, посыпьте кунжутом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: