Сочные ребрышки барбекю в духовке: как вкусно приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
450
Сочные ребрышки барбекю в духовке: как вкусно приготовить
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Свиные ребрышки барбекю – одно из самых популярных блюд для семейного ужина или встречи с друзьями. Благодаря длительному запеканию мясо становится очень нежным, а ароматный соус образует аппетитную карамельную корочку. Для приготовления не понадобятся сложные продукты или специальные навыки. Главный секрет этого блюда – правильный маринад и достаточное время в духовке.

Идея приготовления сочных куриных ребер в духовке опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Сочные ребрышки барбекю в духовке: как вкусно приготовить

Ингредиенты:

  • свиные ребра – 1,5 кг.
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу
  • паприка – 1 ст.л.
  • сухой чеснок – 3 ч.л.

Для соуса барбекю:

  • соевый соус – 3 ст.л.
  • кетчуп – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • кунжут – для подачи

Способ приготовления:

Сочные ребрышки барбекю в духовке: как вкусно приготовить

1. Свиные ребра хорошо промойте и просушите бумажными полотенцами. По желанию снимите тонкую пленку с обратной стороны ребер, чтобы они стали ещё нежнее после запекания.

2. Натрите мясо солью, черным перцем, паприкой и сухим чесноком со всех сторон.

3. Заверните ребра в фольгу и переложите на противень или в форму для запекания.

Сочные ребрышки барбекю в духовке: как вкусно приготовить

4. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа.

5. Пока мясо запекается, приготовьте соус. Для этого смешайте соевый соус, кетчуп, горчицу и мед до однородной консистенции.

6. Достаньте ребрышки из духовки, осторожно разверните фольгу и обильно смажьте поверхность приготовленным соусом. Верните блюдо в духовку ещё на 25-30 минут. За это время соус карамелизуется, а поверхность приобретёт красивую румяную корочку.

Сочные ребрышки барбекю в духовке: как вкусно приготовить

7. Готовые ребрышки переложите на тарелку и, по желанию, посыпьте кунжутом.

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