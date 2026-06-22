Рубленные котлеты – лучшее домашнее, сытное блюдо, которое сможет приготовить каждый. Для того, чтобы колеты были сочными, кулинары советуют добавить в основу тертые овощи или тертый твердый сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из филе, с сыром.

Ингредиенты:

Филе 700 г

Кукуруза 120 г

Твердый сыр 150 г

Зелень

Яйца 2 шт.

Мука или крахмал 2-3 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе бедра нарезаем кубиками, перекладываем в миску, добавляем кукурузу, натертый твердый сыр и зелень.

2. Солим, перчим по вкусу, добавляем яйца и крахмал, перемешиваем.

3. Выкладываем фарш на сковороду с помощью ложки и обжариваем котлетки с обеих сторон по 2-3 минуты на среднем огне до золотистого цвета.

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