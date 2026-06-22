Сочные рубленные котлеты для ужина: рассказываем, что нужно обязательно добавить в основу

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
165
Сочные рубленные котлеты для ужина: рассказываем, что нужно обязательно добавить в основу
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Рубленные котлеты – лучшее домашнее, сытное блюдо, которое сможет приготовить каждый. Для того, чтобы колеты были сочными, кулинары советуют добавить в основу тертые овощи или тертый твердый сыр.

Сочные рубленные котлеты для ужина: рассказываем, что нужно обязательно добавить в основу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из филе, с сыром. 

Ингредиенты:

  • Филе 700 г
  • Кукуруза 120 г
  • Твердый сыр 150 г
  • Зелень
  • Яйца 2 шт.
  • Мука или крахмал 2-3 ст. л.
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Филе бедра нарезаем кубиками, перекладываем в миску, добавляем кукурузу, натертый твердый сыр и зелень.

Сочные рубленные котлеты для ужина: рассказываем, что нужно обязательно добавить в основу

2. Солим, перчим по вкусу, добавляем яйца и крахмал, перемешиваем.

Сочные рубленные котлеты для ужина: рассказываем, что нужно обязательно добавить в основу

3. Выкладываем фарш на сковороду с помощью ложки и обжариваем котлетки с обеих сторон по 2-3 минуты на среднем огне до золотистого цвета.

Сочные рубленные котлеты для ужина: рассказываем, что нужно обязательно добавить в основу

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептмясоовощиеда
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты