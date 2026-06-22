Сочные рубленные котлеты для ужина: рассказываем, что нужно обязательно добавить в основу
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Рубленные котлеты – лучшее домашнее, сытное блюдо, которое сможет приготовить каждый. Для того, чтобы колеты были сочными, кулинары советуют добавить в основу тертые овощи или тертый твердый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из филе, с сыром.
Ингредиенты:
- Филе 700 г
- Кукуруза 120 г
- Твердый сыр 150 г
- Зелень
- Яйца 2 шт.
- Мука или крахмал 2-3 ст. л.
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе бедра нарезаем кубиками, перекладываем в миску, добавляем кукурузу, натертый твердый сыр и зелень.
2. Солим, перчим по вкусу, добавляем яйца и крахмал, перемешиваем.
3. Выкладываем фарш на сковороду с помощью ложки и обжариваем котлетки с обеих сторон по 2-3 минуты на среднем огне до золотистого цвета.
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