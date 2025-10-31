Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных и сочных котлет, а также отбивных. Еще из филе можно сделать рубленые котлеты и котлеты по-киевски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленых котлет, с помидорами и грибами.

Ингредиенты:

куриное филе и бедро (я использую 2 филе и 2 бедра)

сыр 180 г.

помидор 1 шт.

жареные шампиньоны 250 г (это вес не в жареном виде)

петрушка

жареный лук 1/2 шт.

яйца 2 шт.

сметана или греческий йогурт 3 ст. л.

мука (5-6 ст. л.)

соль, специи, чеснок

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком филе. Добавьте помидоры, тертый твердый сыр, жареные грибы, лук, яйца, муку, петрушку, сметану и специи, перемешайте.

2. Выложите основу ложкой на сковороду, жарьте до готовности под крышкой.

Лучше есть в горячем виде!

Также на OBOZ.UA сообщалось, как правильно приготовить сочные котлеты из куриного филе.