Сочные рубленые куриные котлеты с грибами: вкуснее, чем классические

Ирина Мельниченко
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных и сочных котлет, а также отбивных. Еще из филе можно сделать рубленые котлеты и котлеты по-киевски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленых котлет, с помидорами и грибами.

Ингредиенты:

  • куриное филе и бедро (я использую 2 филе и 2 бедра)
  • сыр 180 г.
  • помидор 1 шт.
  • жареные шампиньоны 250 г (это вес не в жареном виде)
  • петрушка
  • жареный лук 1/2 шт.
  • яйца 2 шт.
  • сметана или греческий йогурт 3 ст. л.
  • мука (5-6 ст. л.)
  • соль, специи, чеснок

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком филе. Добавьте помидоры, тертый твердый сыр, жареные грибы, лук, яйца, муку, петрушку, сметану и специи, перемешайте.

2. Выложите основу ложкой на сковороду, жарьте до готовности под крышкой.

Лучше есть в горячем виде!

