Сочные рубленые куриные котлеты с грибами: вкуснее, чем классические
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных и сочных котлет, а также отбивных. Еще из филе можно сделать рубленые котлеты и котлеты по-киевски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленых котлет, с помидорами и грибами.
Ингредиенты:
- куриное филе и бедро (я использую 2 филе и 2 бедра)
- сыр 180 г.
- помидор 1 шт.
- жареные шампиньоны 250 г (это вес не в жареном виде)
- петрушка
- жареный лук 1/2 шт.
- яйца 2 шт.
- сметана или греческий йогурт 3 ст. л.
- мука (5-6 ст. л.)
- соль, специи, чеснок
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком филе. Добавьте помидоры, тертый твердый сыр, жареные грибы, лук, яйца, муку, петрушку, сметану и специи, перемешайте.
2. Выложите основу ложкой на сковороду, жарьте до готовности под крышкой.
Лучше есть в горячем виде!
