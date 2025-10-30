Домашние куриные котлеты всегда остаются любимым блюдом семьи – они нежные, сытные и прекрасно сочетаются с любым гарниром. Чтобы блюдо не получилось сухим, следует знать небольшой секрет: к фаршу нужно добавить овощи. Именно кабачок делает куриные котлеты чрезвычайно сочными, мягкими и ароматными, при этом блюдо остается легким

Идея приготовления сочных куриных котлет на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

яйцо – 1 шт.

кабачок – 300 г

морковь (тертая) – 150 г

чеснок – 2 зубчика

лук – ½ шт.

манка – 2 ст.л.

сливочное масло – 15 г

масло для жарки – 5 г

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на мелкой терке, немного посолите и оставьте на несколько минут, чтобы выделился сок. Затем аккуратно отожмите лишнюю жидкость.

2. Добавьте к кабачку натертую морковь, куриный фарш, яйцо, мелко измельченный лук, чеснок и манку.

3. Посолите, приправьте специями и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

4. Из полученной массы сформируйте небольшие котлеты.

5. Обжарьте их на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до румяной корочки.

6. После этого выложите котлеты в форму для запекания, положите сверху по маленькому кусочку сливочного масла и запекайте в духовке примерно 25-30 минут при температуре 180 градусов.

