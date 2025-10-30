В чем секрет сочных котлет из куриного филе: рецепт блюда для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
В чем секрет сочных котлет из куриного филе: рецепт блюда для обеда

Домашние куриные котлеты всегда остаются любимым блюдом семьи – они нежные, сытные и прекрасно сочетаются с любым гарниром. Чтобы блюдо не получилось сухим, следует знать небольшой секрет: к фаршу нужно добавить овощи. Именно кабачок делает куриные котлеты чрезвычайно сочными, мягкими и ароматными, при этом блюдо остается легким

Видео дня

Идея приготовления сочных куриных котлет на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

В чем секрет сочных котлет из куриного филе: рецепт блюда для обеда

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
  • яйцо – 1 шт.
  • кабачок – 300 г
  • морковь (тертая) – 150 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • лук – ½ шт.
  • манка – 2 ст.л.
  • сливочное масло – 15 г
  • масло для жарки – 5 г
  • соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

В чем секрет сочных котлет из куриного филе: рецепт блюда для обеда

1. Кабачок натрите на мелкой терке, немного посолите и оставьте на несколько минут, чтобы выделился сок. Затем аккуратно отожмите лишнюю жидкость.

2. Добавьте к кабачку натертую морковь, куриный фарш, яйцо, мелко измельченный лук, чеснок и манку.

В чем секрет сочных котлет из куриного филе: рецепт блюда для обеда

3. Посолите, приправьте специями и тщательно перемешайте до однородной консистенции.

4. Из полученной массы сформируйте небольшие котлеты.

В чем секрет сочных котлет из куриного филе: рецепт блюда для обеда

5. Обжарьте их на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до румяной корочки.

6. После этого выложите котлеты в форму для запекания, положите сверху по маленькому кусочку сливочного масла и запекайте в духовке примерно 25-30 минут при температуре 180 градусов.

В чем секрет сочных котлет из куриного филе: рецепт блюда для обеда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты