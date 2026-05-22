Рубленые котлеты из куриного филе – это простое домашнее блюдо, которое всегда получается вкусным, если правильно подобрать ингредиенты. Они готовятся быстро, не требуют сложных техник и подходят как для обеда, так и для ужина. Главный секрет такого блюда – в дополнительных ингредиентах, которые делают котлеты более сочными и ароматными. Именно благодаря простым добавкам можно значительно улучшить вкус обычного куриного филе. Такой рецепт станет хорошим вариантом для ежедневного меню.

Идея приготовления сочных куриных котлет с кукурузой и твердым сыром опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе (бедро или филе) – 700 г

консервированная кукуруза – 120 г

твердый сыр – 150 г

зелень – по вкусу

яйца – 2 шт.

мука или крахмал – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сделайте куриное филе мелкими кубиками и переложите в глубокую миску. Добавьте кукурузу, натертый твердый сыр и мелко нарезанную зелень.

2. Приправьте солью и перцем по вкусу. Вбейте яйца и всыпьте муку или крахмал, чтобы масса стала более связной. Тщательно перемешайте до однородности.

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте котлетную массу ложкой, формируя небольшие котлеты.

4. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки и полной готовности внутри.

5. Подавайте горячими с любимым гарниром. Рубленые куриные котлеты получаются сочными, ароматными и хорошо держат форму, что делает их удобным вариантом для ежедневного приготовления.

