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Сочные рубленые котлеты на ужин: весь секрет вкуса в технологии измельчения мяса
На ужин стоит приготовить именно рубленые котлеты – они получатся очень сочными и нежными. Весь секрет в том, что филе не нужно измельчать в фарш, а именно нарезать на кубики.
Идея приготовления сочных куриных котлет на ужин опубликована на странице нутрициолога Марины Чепурной (marynachepurnaya) в Instagram. Особого вкуса придаст сметана.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- яйца – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- твердый сыр – 100 г
- мука – 1 ст.л.
- соль, перец, травы
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать на мелкие кубики.
2. Сыр и лук натереть на терке.
3. Все соединить в одной миске.
4. Хорошо перемешать.
5. Выкладывать ложкой котлеты на сковородке.
6. Жарить с обеих сторон.
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