Сочные рубленые котлеты на ужин: весь секрет вкуса в технологии измельчения мяса

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Сочные рубленые котлеты на ужин: весь секрет вкуса в технологии измельчения мяса

На ужин стоит приготовить именно рубленые котлеты – они получатся очень сочными и нежными. Весь секрет в том, что филе не нужно измельчать в фарш, а именно нарезать на кубики.

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Идея приготовления сочных куриных котлет на ужин опубликована на странице нутрициолога Марины Чепурной (marynachepurnaya) в Instagram. Особого вкуса придаст сметана.

Сочные рубленые котлеты на ужин: весь секрет вкуса в технологии измельчения мяса

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • яйца – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • твердый сыр – 100 г
  • мука – 1 ст.л.
  • соль, перец, травы

Способ приготовления:

Сочные рубленые котлеты на ужин: весь секрет вкуса в технологии измельчения мяса

1. Куриное филе нарезать на мелкие кубики.

2. Сыр и лук натереть на терке.

Сочные рубленые котлеты на ужин: весь секрет вкуса в технологии измельчения мяса

3. Все соединить в одной миске.

4. Хорошо перемешать.

Сочные рубленые котлеты на ужин: весь секрет вкуса в технологии измельчения мяса

5. Выкладывать ложкой котлеты на сковородке.

6. Жарить с обеих сторон.

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