На ужин стоит приготовить именно рубленые котлеты – они получатся очень сочными и нежными. Весь секрет в том, что филе не нужно измельчать в фарш, а именно нарезать на кубики.

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Идея приготовления сочных куриных котлет на ужин опубликована на странице нутрициолога Марины Чепурной (marynachepurnaya) в Instagram. Особого вкуса придаст сметана.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

яйца – 1 шт.

лук – 1 шт.

сметана – 2 ст.л.

твердый сыр – 100 г

мука – 1 ст.л.

соль, перец, травы

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать на мелкие кубики.

2. Сыр и лук натереть на терке.

3. Все соединить в одной миске.

4. Хорошо перемешать.

5. Выкладывать ложкой котлеты на сковородке.

6. Жарить с обеих сторон.

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