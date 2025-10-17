Сочные рубленые котлеты с ананасом для обеда: как приготовить

Екатерина Ягович
Вместо того, чтобы делать фарш для котлет, нарежьте филе на кусочки. Так изделия будут значительно сочнее. Также очень вкусно добавить консервированный ананас.

Идея приготовления сочных рубленых котлет на обед опубликована на странице фудблогера diana vronska cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • ананас консервированный – 200 г
  • майонез
  • лук – 0,5 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • зелень, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе, ананас, лук нарезать на маленькие кусочки

2. Добавляем яйцо, майонез.

4. Всыпать муку, зелень и специи.

5. Все хорошо перемешайте.

6. Обжариваем с двух сторон до готовности.

