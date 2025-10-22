Сочные рулетики из куриного филе в духовке: как приготовить на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
27
Сочные рулетики из куриного филе в духовке: как приготовить на обед

Из обычного куриного филе можно приготовить полноценный обед. Заверните внутрь вкусную начинку и сформируйте рулетики. Все нужно просто запечь в духовке и наслаждаться идеальным вкусом.

Видео дня

Идея приготовления куриных рулетиков с картофелем в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Сочные рулетики из куриного филе в духовке: как приготовить на обед

Ингредиенты:

  • филе куриное – 1 кг.
  • картофель – 1 кг.
  • сыр твердый – 200 г
  • сметана 10% – 150 г
  • соль, перец, зелень.

Способ приготовления:

Сочные рулетики из куриного филе в духовке: как приготовить на обед

1. Филе отбить.

2. Добавить любимые специи, смазать сметаной.

Сочные рулетики из куриного филе в духовке: как приготовить на обед

3. Посыпать тертым сыром и зеленью, завернуть в рулетики.

4. На дно формы для запекания выложить картофель, сверху – рулетики, намазать сметаной.

Сочные рулетики из куриного филе в духовке: как приготовить на обед

5. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 15 минут.

Сочные рулетики из куриного филе в духовке: как приготовить на обед

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты