Сочные рулетики из куриного филе в духовке: как приготовить на обед
Из обычного куриного филе можно приготовить полноценный обед. Заверните внутрь вкусную начинку и сформируйте рулетики. Все нужно просто запечь в духовке и наслаждаться идеальным вкусом.
Идея приготовления куриных рулетиков с картофелем в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриное – 1 кг.
- картофель – 1 кг.
- сыр твердый – 200 г
- сметана 10% – 150 г
- соль, перец, зелень.
Способ приготовления:
1. Филе отбить.
2. Добавить любимые специи, смазать сметаной.
3. Посыпать тертым сыром и зеленью, завернуть в рулетики.
4. На дно формы для запекания выложить картофель, сверху – рулетики, намазать сметаной.
5. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 15 минут.
