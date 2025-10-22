Из обычного куриного филе можно приготовить полноценный обед. Заверните внутрь вкусную начинку и сформируйте рулетики. Все нужно просто запечь в духовке и наслаждаться идеальным вкусом.

Идея приготовления куриных рулетиков с картофелем в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриное – 1 кг.

картофель – 1 кг.

сыр твердый – 200 г

сметана 10% – 150 г

соль, перец, зелень.

Способ приготовления:

1. Филе отбить.

2. Добавить любимые специи, смазать сметаной.

3. Посыпать тертым сыром и зеленью, завернуть в рулетики.

4. На дно формы для запекания выложить картофель, сверху – рулетики, намазать сметаной.

5. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 15 минут.

