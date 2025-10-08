Вместо привычных сосисок к макаронам можно приготовить сочные рулетики из свинины. Добавьте внутрь начинку из лука и моркови, а сверху полейте нежным соусом. В конце очень вкусно добавить много натертого сыра.

Видео дня

Идея приготовления сочных рулетиков из свинины опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

нежирная свинина – 500 г.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сметана 10% – 3 ст. л.

вода – 150-200 г.

крахмал или мука – 1 ч.л.

сыр твердый – 100 г.

соль, перец.

Способ приготовления:

1. Филе нарезать, отбить.

2. Добавить любимые специи. Отправить в холодильник.

3. Готовить овощи, добавить немного сметаны, перемешать.

4. Выложить начинку на отбивные, завернуть в рулетики, выложить в форму для запекания.

5. Смешать сметану, крахмал и воду, добавить к рулетикам.

6. Отправить в разогретую духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

7. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: