Сочные рулетики из свинины с начинкой: идеально на обед к макаронам
Вместо привычных сосисок к макаронам можно приготовить сочные рулетики из свинины. Добавьте внутрь начинку из лука и моркови, а сверху полейте нежным соусом. В конце очень вкусно добавить много натертого сыра.
Идея приготовления сочных рулетиков из свинины опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- нежирная свинина – 500 г.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сметана 10% – 3 ст. л.
- вода – 150-200 г.
- крахмал или мука – 1 ч.л.
- сыр твердый – 100 г.
- соль, перец.
Способ приготовления:
1. Филе нарезать, отбить.
2. Добавить любимые специи. Отправить в холодильник.
3. Готовить овощи, добавить немного сметаны, перемешать.
4. Выложить начинку на отбивные, завернуть в рулетики, выложить в форму для запекания.
5. Смешать сметану, крахмал и воду, добавить к рулетикам.
6. Отправить в разогретую духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.
7. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 15 минут.
