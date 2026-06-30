Сочные рыбные фрикадельки, которые понравятся даже детям: делимся рецептом
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Фрикадельки можно готовить из любого мяса, а также из рыбного филе, например, из хека, минтая. А для сочности добавьте в основу лук, тертую морковь, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных фрикаделек из филе минтая и с соусом.
Ингредиенты:
Для фрикаделек:
- лук 150 г
- оливковое масло
- филе минтая 400 г (вес после удаления влаги),
- твердый сыр 50 г
- специи: соль, перец по вкусу
- яйцо 1 шт.
Для соуса:
- оливковое масло
- лук 100 г
- чеснок 3 зуб.
- овощно-томатный соус – 1 ст. л.
- вода
- сливки – 50 мл
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Из филе удалить косточки и хорошо отжать лишнюю влагу бумажными полотенцами. На разогретой с небольшим количеством масла сковороде обжарить нарезанный лук до золотистого цвета. Дать остыть. Затем рыбу и обжаренный лук пропустить через самую мелкую решетку мясорубки. Добавить натертый сыр, специи, яйцо и хорошо перемешать фарш.
2. Смазанными маслом руками сформировать небольшие фрикадельки.
3. Для соуса: нарезать лук и обжарить на разогретой с небольшим количеством масла сковороде. Добавить измельченный чеснок и овощно-томатный соус, долить воду до нужной консистенции, перемешать, добавить сливки, помешивая довести до кипения. Выложить фрикадельки, накрыть крышкой и тушить 5-6 минут. Перевернуть, немного полить соусом и снова тушить 5-6 минут.
Посыпать рубленной зеленью и подавайте!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: