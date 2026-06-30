Фрикадельки можно готовить из любого мяса, а также из рыбного филе, например, из хека, минтая. А для сочности добавьте в основу лук, тертую морковь, специи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных фрикаделек из филе минтая и с соусом.

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

лук 150 г

оливковое масло

филе минтая 400 г (вес после удаления влаги),

твердый сыр 50 г

специи: соль, перец по вкусу

яйцо 1 шт.

Для соуса:

оливковое масло

лук 100 г

чеснок 3 зуб.

овощно-томатный соус – 1 ст. л.

вода

сливки – 50 мл

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Из филе удалить косточки и хорошо отжать лишнюю влагу бумажными полотенцами. На разогретой с небольшим количеством масла сковороде обжарить нарезанный лук до золотистого цвета. Дать остыть. Затем рыбу и обжаренный лук пропустить через самую мелкую решетку мясорубки. Добавить натертый сыр, специи, яйцо и хорошо перемешать фарш.

2. Смазанными маслом руками сформировать небольшие фрикадельки.

3. Для соуса: нарезать лук и обжарить на разогретой с небольшим количеством масла сковороде. Добавить измельченный чеснок и овощно-томатный соус, долить воду до нужной консистенции, перемешать, добавить сливки, помешивая довести до кипения. Выложить фрикадельки, накрыть крышкой и тушить 5-6 минут. Перевернуть, немного полить соусом и снова тушить 5-6 минут.

Посыпать рубленной зеленью и подавайте!

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