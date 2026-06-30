Сочные рыбные фрикадельки, которые понравятся даже детям: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
927
Сочные рыбные фрикадельки, которые понравятся даже детям: делимся рецептом
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Фрикадельки можно готовить из любого мяса, а также из рыбного филе, например, из хека, минтая. А для сочности добавьте в основу лук, тертую морковь, специи.

Сочные рыбные фрикадельки, которые понравятся даже детям: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных фрикаделек из филе минтая и с соусом. 

Ингредиенты: 

Для фрикаделек:

  • лук 150 г
  • оливковое масло
  • филе минтая 400 г (вес после удаления влаги),
  • твердый сыр 50 г
  • специи: соль, перец по вкусу
  • яйцо 1 шт. 

Для соуса:

  • оливковое масло
  • лук 100 г
  • чеснок 3 зуб. 
  • овощно-томатный соус – 1 ст. л.
  • вода
  • сливки – 50 мл
  • зелень для подачи

Способ приготовления: 

1. Из филе удалить косточки и хорошо отжать лишнюю влагу бумажными полотенцами. На разогретой с небольшим количеством масла сковороде обжарить нарезанный лук до золотистого цвета. Дать остыть. Затем рыбу и обжаренный лук пропустить через самую мелкую решетку мясорубки. Добавить натертый сыр, специи, яйцо и хорошо перемешать фарш.

Сочные рыбные фрикадельки, которые понравятся даже детям: делимся рецептом

2. Смазанными маслом руками сформировать небольшие фрикадельки.

3. Для соуса: нарезать лук и обжарить на разогретой с небольшим количеством масла сковороде. Добавить измельченный чеснок и овощно-томатный соус, долить воду до нужной консистенции, перемешать, добавить сливки, помешивая довести до кипения. Выложить фрикадельки, накрыть крышкой и тушить 5-6 минут. Перевернуть, немного полить соусом и снова тушить 5-6 минут.

Сочные рыбные фрикадельки, которые понравятся даже детям: делимся рецептом

Посыпать рубленной зеленью и подавайте!

Сочные рыбные фрикадельки, которые понравятся даже детям: делимся рецептом

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