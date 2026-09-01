Сочные рыбные котлеты на обед: как приготовить

Сочные рыбные котлеты можно приготовить без сложных ингредиентов и длительного пребывания у плиты. Для этого рецепта подойдет обычный хек, а добавление овощей сделает фарш более нежным. Такие котлеты хорошо сочетаются с картофельным пюре, кашами или свежим салатом.

Идея приготовления сочных рыбных котлет на обед опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 2 тушки

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

батон – 2-3 кусочка

панировочные сухари – для панировки

соль – по вкусу

чёрный перец и другие специи – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Рыбу очистите, промойте и отделите филе от позвоночника. Тщательно удалите крупные кости, после чего измельчите мясо с помощью блендера или мясорубки.

2. Кусочки батона замочите в воде на несколько минут. Затем хорошо отожмите лишнюю жидкость и добавьте мякиш к рыбному фаршу. Один лук мелко натрите или измельчите и также добавьте в смесь.

3. Вторую луковицу нарежьте небольшими кусочками. Морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и легкого золотистого цвета. Дайте им немного остыть и добавьте в рыбную массу.

4. Посолите фарш, приправьте специями и тщательно перемешайте. Если смесь кажется слишком мягкой, оставьте ее на несколько минут, чтобы фарш впитал лишнюю влагу.

5. Смочите руки водой и сформируйте небольшие котлеты. Каждую котлету обваляйте в панировочных сухарях, чтобы во время жарки образовалась румяная корочка.

6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выложите рыбные котлеты и обжаривайте их на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Чтобы котлеты хорошо прожарились внутри, после переворачивания можно накрыть сковороду крышкой и подержать их еще несколько минут на слабом огне.

7. Готовые котлеты получаются мягкими внутри, с аппетитной корочкой снаружи. Подавать их можно сразу после приготовления с картофельным пюре, рисом, гречкой или овощами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: