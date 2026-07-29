Свиные ребрышки – идеальная альтернатива шашлыку. Чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют их перед запеканием хорошо замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных свиных ребрышек в пикантном соусе.

Ингредиенты:

Ребрышки 1200 кг.

Соль 1 ч. л.

Соевый соус 5 ст.л.

Кетчуп 5 ст.л.

Мед 2 ст. л.

Подсолнечное масло 2 ст. л.

Сушеный чеснок 0,5 ч.л.

Копченая паприка 0,5 ч.л.

Молотый перец 0,5 ч.л.

Зеленый сушеный лук

Способ приготовления:

1. Маринад: в соевый соус добавляем кетчуп, мед, масло, все перемешиваем, добавляем специи и соль, перемешиваем, погружаем ребрышки и оставляем мариноваться минимум на 1 час.

2. Затем заворачиваем каждое ребро в пергамент и фольгу, жарим на углях, постоянно переворачивая, и смазываем оставшимся соусом.

Подавайте горячими!

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