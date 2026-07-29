Сочные свиные ребрышки: рассказываем, как правильно запекать и в чем мариновать мясо

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
375
Рецепт сочных запеченных ребер
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Свиные ребрышки – идеальная альтернатива шашлыку. Чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют их перед запеканием хорошо замариновать.

Как приготовить вкусные свиные ребрышки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных свиных ребрышек в пикантном соусе.

Ингредиенты:

  • Ребрышки 1200 кг.
  • Соль 1 ч. л.
  • Соевый соус 5 ст.л.
  • Кетчуп 5 ст.л.
  • Мед 2 ст. л.
  • Подсолнечное масло 2 ст. л.
  • Сушеный чеснок 0,5 ч.л.
  • Копченая паприка 0,5 ч.л.
  • Молотый перец 0,5 ч.л.
  • Зеленый сушеный лук

Способ приготовления:

1. Маринад: в соевый соус добавляем кетчуп, мед, масло, все перемешиваем, добавляем специи и соль, перемешиваем, погружаем ребрышки и оставляем мариноваться минимум на 1 час.

Мясо в маринаде

2. Затем заворачиваем каждое ребро в пергамент и фольгу, жарим на углях, постоянно переворачивая, и смазываем оставшимся соусом.

Сколько готовить ребрышки

Подавайте горячими!

Готовые ребрышки

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