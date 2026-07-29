Сочные свиные ребрышки: рассказываем, как правильно запекать и в чем мариновать мясо
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Свиные ребрышки – идеальная альтернатива шашлыку. Чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют их перед запеканием хорошо замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных свиных ребрышек в пикантном соусе.
Ингредиенты:
- Ребрышки 1200 кг.
- Соль 1 ч. л.
- Соевый соус 5 ст.л.
- Кетчуп 5 ст.л.
- Мед 2 ст. л.
- Подсолнечное масло 2 ст. л.
- Сушеный чеснок 0,5 ч.л.
- Копченая паприка 0,5 ч.л.
- Молотый перец 0,5 ч.л.
- Зеленый сушеный лук
Способ приготовления:
1. Маринад: в соевый соус добавляем кетчуп, мед, масло, все перемешиваем, добавляем специи и соль, перемешиваем, погружаем ребрышки и оставляем мариноваться минимум на 1 час.
2. Затем заворачиваем каждое ребро в пергамент и фольгу, жарим на углях, постоянно переворачивая, и смазываем оставшимся соусом.
Подавайте горячими!
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