Сочные тефтели с булгуром на обед: подавайте с любым гарниром

Тефтели можно приготовить не только с рисом, но и с булгуром, добавив в фарш простые овощи. Капуста и морковь делают массу более нежной, а томатный сок придает блюду сочность. Такие тефтели можно запечь в духовке или приготовить на сковороде. Подавать их можно с картофелем, кашей, макаронами или свежими овощами.

Идея приготовления сочных тефтелей на обед опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.

Ингредиенты:

куриный или индюшиный фарш – 500 г

булгур – 250 г в готовом виде

капуста – ¼ небольшого кочана

морковь – 1 шт.

соль – по вкусу

специи – по вкусу

томатный сок – для заливки

Способ приготовления:

1. Капусту и морковь нужно нарезать на небольшие кусочки и измельчить блендером. Овощи должны стать достаточно мелкими, чтобы равномерно смешаться с фаршем.

2. В глубокой миске нужно смешать овощную смесь с куриным или индюшиным фаршем и готовым булгуром.

3. Добавить соль и специи по вкусу, после чего хорошо перемешать массу, чтобы все компоненты равномерно распределились.

4. Из полученной смеси нужно сформировать небольшие тефтели. Их можно сразу выкладывать в форму для запекания и заливать томатным соком.

5. В духовке тефтели нужно готовить при температуре 180 градусов примерно 40-60 минут. Точное время будет зависеть от размера тефтелей и особенностей духовки. Блюдо должно полностью прожариться внутри.

6. Есть и другой способ. Тефтели можно сначала слегка обжарить на сковороде с обеих сторон, затем залить томатным соком, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до готовности.

7. Готовые тефтели с булгуром лучше всего подавать горячими. К ним подойдет практически любой гарнир: картофель, макароны, крупы или просто порция свежих овощей.

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