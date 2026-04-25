Сочные тушеные ребра с черносливом: мясо просто тает во рту
Сочные тушеные ребра с черносливом – это рецепт, который сочетает нежное мясо и легкую сладкую нотку сухофруктов. Благодаря медленному тушению ребра становятся мягкими и буквально отходят от кости. А соус на основе соевого соуса, томатной пасты и меда создает глубокий и сбалансированный вкус. Такой рецепт ребер в домашних условиях не требует сложной подготовки, но дает стабильно удачный результат.
Идея приготовления сочных тушеных ребрышек с черносливом опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.
Ингредиенты:
- ребра – 1 кг.
- чернослив – 180 г
- вода – 300 мл.
- соевый соус – 100 мл.
- томатная паста – 70 г
- мед – 50 г
- чеснок – 2 зубчика
- масло – для жарки
- зеленый лук – по желанию
Способ приготовления:
1. Сначала ребра нарезают на порционные куски. Их обжаривают на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки со всех сторон. Именно этот этап помогает запечатать соки внутри мяса и сделать вкус более насыщенным.
2. Параллельно готовят соус. В отдельной емкости смешивают воду, соевый соус, томатную пасту, мед и измельченный чеснок. Все тщательно перемешивают до однородности.
3. Обжаренные ребра перекладывают в кастрюлю или глубокую сковородку, добавляют чернослив и заливают подготовленным соусом. Важно, чтобы жидкость равномерно покрывала мясо.
4. Блюдо тушат на небольшом огне примерно 1,5 часа. За это время ребра становятся очень мягкими, а соус густеет и приобретает насыщенный вкус.
5. При необходимости можно периодически переворачивать мясо, чтобы оно равномерно пропитывалось.
6. Перед подачей блюдо можно посыпать измельченным зеленым луком. В результате получаются нежные тушеные ребра с черносливом, которые имеют приятный аромат и сбалансированный вкус.
7. Такой рецепт идеально подходит для тех, кто ищет простое, но эффектное мясное блюдо.
