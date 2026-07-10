Сочные запеченные крылышки в соево-медовом маринаде: простой рецепт с хрустящей корочкой

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
108
Сочные запеченные крылышки в соево-медовом маринаде: простой рецепт с хрустящей корочкой
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Если хочется приготовить вкусный ужин без лишних хлопот, запеченные куриные крылышки станут отличным выбором. Благодаря простому маринаду мясо получается нежным и сочным, а сверху образуется аппетитная румяная корочка. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые легко найти в любом магазине. Такой рецепт отлично подойдет как для семейного ужина, так и для угощения гостей.

Идея приготовления золотистых запеченных крылышек опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Сочные запеченные крылышки в соево-медовом маринаде: простой рецепт с хрустящей корочкой

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1 кг.
  • чеснок – 3 зубчика
  • сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
  • соевый соус – 80 мл.
  • томатная паста – 70 г
  • мед – 2 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

Сочные запеченные крылышки в соево-медовом маринаде: простой рецепт с хрустящей корочкой

1. Куриные крылышки хорошо промойте, просушите бумажными полотенцами и, при необходимости, очистите от остатков перьев.

2. Для маринада смешайте тертый чеснок, сушеный чеснок, соевый соус, томатную пасту, мед и специи.

3. Перемешайте до однородной консистенции.

Сочные запеченные крылышки в соево-медовом маринаде: простой рецепт с хрустящей корочкой

4. Положите крылышки в маринад, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был полностью покрыт смесью.

5. Оставьте мариноваться примерно на 30 минут.

6. Застелите противень пергаментом и выложите крылышки в один слой.

Сочные запеченные крылышки в соево-медовом маринаде: простой рецепт с хрустящей корочкой

7. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 20 минут.

8. После этого достаньте противень, смажьте крылышки оставшимся маринадом и верните в духовку ещё на 10 минут. Если есть режим конвекции, включите его, чтобы образовалась румяная корочка.

Сочные запеченные крылышки в соево-медовом маринаде: простой рецепт с хрустящей корочкой

9. Готовые крылышки подавайте горячими вместе со свежими овощами, картофелем, рисом или любимым соусом.

Сочные запеченные крылышки в соево-медовом маринаде: простой рецепт с хрустящей корочкой

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