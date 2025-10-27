Запеченные свиные ребра – это блюдо, которое всегда имеет успех на столе. Если совместить мясо с медом, соевым соусом и специями, ребра получаются сочными, ароматными и с аппетитной карамелизированной корочкой. Готовятся они просто, главное – правильно замариновать и держать нужное время в духовке. Такой рецепт легко повторить дома даже без сложных кулинарных техник.

Идея приготовления сочных запеченных ребер в медом и соевым соусом опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.

Ингредиенты:

свиные ребра – 1,5 кг.

кетчуп – 150 г

соевый соус – 100 г

мед – 2 ст.л.

горчица с медом (зернистая) – 1 ст.л.

бальзамический уксус – 50 мл.

пиво темное – 500 мл.

вода – 500 мл.

апельсин – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

сахар – 4 ст.л.

соль – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Ребра промойте, при необходимости порежьте порционно и выложите в жаростойкую форму или глубокую кастрюлю.

2. Добавьте к мясу кетчуп, соевый соус, горчицу, мед, бальзамический уксус, измельченный чеснок, сахар и соль.

3. Апельсин очистите, нарежьте кусочками и положите в маринад.

4. Залейте все водой и темным пивом. Накройте крышкой или плотно закройте фольгой.

5. Варите на слабом огне после закипания 1-1,5 часа, чтобы ребра стали мягкими.

6. Достаньте мясо, а оставшийся соус процедите и уварите на сковороде до густоты.

7. Смажьте ребра загущенным соусом и запекайте в духовке при 180 °C примерно 20 минут, чтобы образовалась румяная корочка.

8. Подавайте с маринованным луком, свежими овощами или соусом по вкусу.

