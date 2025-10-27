Сочные запеченные ребра с медом и соевым соусом: как вкусно приготовить
Запеченные свиные ребра – это блюдо, которое всегда имеет успех на столе. Если совместить мясо с медом, соевым соусом и специями, ребра получаются сочными, ароматными и с аппетитной карамелизированной корочкой. Готовятся они просто, главное – правильно замариновать и держать нужное время в духовке. Такой рецепт легко повторить дома даже без сложных кулинарных техник.
Идея приготовления сочных запеченных ребер в медом и соевым соусом опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- свиные ребра – 1,5 кг.
- кетчуп – 150 г
- соевый соус – 100 г
- мед – 2 ст.л.
- горчица с медом (зернистая) – 1 ст.л.
- бальзамический уксус – 50 мл.
- пиво темное – 500 мл.
- вода – 500 мл.
- апельсин – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- сахар – 4 ст.л.
- соль – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Ребра промойте, при необходимости порежьте порционно и выложите в жаростойкую форму или глубокую кастрюлю.
2. Добавьте к мясу кетчуп, соевый соус, горчицу, мед, бальзамический уксус, измельченный чеснок, сахар и соль.
3. Апельсин очистите, нарежьте кусочками и положите в маринад.
4. Залейте все водой и темным пивом. Накройте крышкой или плотно закройте фольгой.
5. Варите на слабом огне после закипания 1-1,5 часа, чтобы ребра стали мягкими.
6. Достаньте мясо, а оставшийся соус процедите и уварите на сковороде до густоты.
7. Смажьте ребра загущенным соусом и запекайте в духовке при 180 °C примерно 20 минут, чтобы образовалась румяная корочка.
8. Подавайте с маринованным луком, свежими овощами или соусом по вкусу.
