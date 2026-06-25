Сочные свиные ребрышки в духовке – это одно из тех блюд, которое всегда уместно для семейного обеда или ужина. Благодаря простому маринаду и длительному запеканию мясо получается нежным, ароматным и легко отделяется от кости. Такой рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат приятно удивляет насыщенным вкусом. Подавать ребрышки можно с картофелем, овощами, кашами или любым другим гарниром.

Идея приготовления сочных запеченных ребер на обед опубликована на странице фудблогерши foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

свиные ребра – 1 кг.

горчица – 4-5 ст.л.

соус "гриль" – для смазывания

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

специи для мяса – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начала подготовьте ребра. С внутренней стороны желательно удалить тонкую пленку – так мясо станет мягче после запекания. Затем тщательно натрите ребра солью, черным перцем, паприкой и любимыми специями для мяса.

2. После этого обильно смажьте ребра горчицей со всех сторон.

3. Заверните в пищевую пленку или переложите в контейнер с крышкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 2–3 часа. Если есть возможность, оставьте на ночь – вкус будет еще насыщеннее.

4. Замаринованные ребрышки сначала заверните в пергаментную бумагу, а затем в фольгу. Выложите на противень или в форму для запекания.

5. Готовьте в духовке, разогретой до 160 градусов, примерно 2 часа. За это время мясо хорошо пропечется и станет очень нежным.

6. Затем достаньте ребра, разверните фольгу и пергамент. Смажьте поверхность соусом "гриль" и верните в духовку. Повысьте температуру до 200 градусов и запекайте ещё 15-20 минут до появления аппетитной румяной корочки.

7. Готовые запеченные ребрышки подавайте горячими вместе с картофельным пюре, запеченными овощами, рисом или свежим салатом. Именно благодаря сочетанию нежного мяса и ароматной глазури это блюдо легко станет одним из самых любимых в домашнем меню.

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