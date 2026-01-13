Сочные жареные крылья в пивной глазури: делимся быстрым рецептом мяса на сковородке
Золотистые и сочные куриные крылья можно приготовить просто на сковородке. Для идеального результата к мясу стоит добавить пиво. Оно образует карамельную корочку и придает особую пикантность.
Идея приготовления пикантных крылышек в пивной карамели опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- крылышки – 1 кг.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- кетчуп – 2 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- светлое пиво – 300 мл.
- свежий имбирь – 3-4 см, мелкий кубик
- перец чили – 1 стручок
- чеснок – 3-4 зубчика
- масло – для жарки
- кунжут – для подачи
- зеленый лук – для подачи
Способ приготовления:
1. На разогретом масле обжарить крылышки с обеих сторон до золотистой корочки.
2. Посолить и поперчить.
3. Добавить кетчуп.
4. Карамелизировать крылышки, постоянно помешивая.
5. Вынуть крылышки из сковородки.
6. На той же сковороде обжарить имбирь, измельченный чили и чеснок до яркого аромата.
7. Вернуть крылышки обратно, добавить мед, тщательно перемешать и залить пивом.
8. Накрыть крышкой и выпаривать 20 минут на среднем огне.
9. Снять крышку и готовить еще несколько минут, чтобы лишняя влага испарилась, а крылышки покрылись густой карамелью.
10. Перед подачей посыпать кунжутом и зеленым луком.
