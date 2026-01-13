Сочные жареные крылья в пивной глазури: делимся быстрым рецептом мяса на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Золотистые и сочные куриные крылья можно приготовить просто на сковородке. Для идеального результата к мясу стоит добавить пиво. Оно образует карамельную корочку и придает особую пикантность.

Идея приготовления пикантных крылышек в пивной карамели опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

  • крылышки – 1 кг.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • кетчуп – 2 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • светлое пиво – 300 мл.
  • свежий имбирь – 3-4 см, мелкий кубик
  • перец чили – 1 стручок
  • чеснок – 3-4 зубчика
  • масло – для жарки
  • кунжут – для подачи
  • зеленый лук – для подачи

Способ приготовления:

1. На разогретом масле обжарить крылышки с обеих сторон до золотистой корочки.

2. Посолить и поперчить.

3. Добавить кетчуп.

4. Карамелизировать крылышки, постоянно помешивая.

5. Вынуть крылышки из сковородки.

6. На той же сковороде обжарить имбирь, измельченный чили и чеснок до яркого аромата.

7. Вернуть крылышки обратно, добавить мед, тщательно перемешать и залить пивом.

8. Накрыть крышкой и выпаривать 20 минут на среднем огне.

9. Снять крышку и готовить еще несколько минут, чтобы лишняя влага испарилась, а крылышки покрылись густой карамелью.

10. Перед подачей посыпать кунжутом и зеленым луком.

