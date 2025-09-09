Фаршированный перец – блюдо на любой случай. Вам понадобится немного сочного фарша, а также натертый сыр. Все это нужно просто запечь в духовке – получится очень вкусно.

Идея приготовления сочных фаршированных перцев с мясом опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

соус томатный – 100 г

сладкий болгарский перец – 2 шт.

фарш – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

зелень

твердый сыр – 100 г

вода – 120 г

Спосию приготовления:

1. К фаршу добавить соль, перец и мелко нарезанную зелень.

2. Перец почистить и нарезать на кольца примерно 1 см.

3. Нафаршировать каждый кусочек и обжарить с двух сторон до золотистости.

4. Сложить в емкость для запекания.

5. Обжарить лук с морковью до готовности.

6. Добавить соус и воду, все хорошо перемешать и залить перцы.

7. Посыпать твердым сыром, накрыть фольгой и отправить в разогретую духовку на 190 градусов – 15-20 минут.

