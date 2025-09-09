Сочный фаршированный перец с мясом и сыром: делимся самым простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
228
Фаршированный перец – блюдо на любой случай. Вам понадобится немного сочного фарша, а также натертый сыр. Все это нужно просто запечь в духовке – получится очень вкусно.

Идея приготовления сочных фаршированных перцев с мясом опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

  • соус томатный – 100 г
  • сладкий болгарский перец – 2 шт.
  • фарш – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень
  • твердый сыр – 100 г
  • вода – 120 г

Спосию приготовления:

1. К фаршу добавить соль, перец и мелко нарезанную зелень.

2. Перец почистить и нарезать на кольца примерно 1 см.

3. Нафаршировать каждый кусочек и обжарить с двух сторон до золотистости.

4. Сложить в емкость для запекания.

5. Обжарить лук с морковью до готовности.

6. Добавить соус и воду, все хорошо перемешать и залить перцы.

7. Посыпать твердым сыром, накрыть фольгой и отправить в разогретую духовку на 190 градусов – 15-20 минут.

