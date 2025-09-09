Сочный фаршированный перец с мясом и сыром: делимся самым простым рецептом
Фаршированный перец – блюдо на любой случай. Вам понадобится немного сочного фарша, а также натертый сыр. Все это нужно просто запечь в духовке – получится очень вкусно.
Идея приготовления сочных фаршированных перцев с мясом опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- соус томатный – 100 г
- сладкий болгарский перец – 2 шт.
- фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- зелень
- твердый сыр – 100 г
- вода – 120 г
Спосию приготовления:
1. К фаршу добавить соль, перец и мелко нарезанную зелень.
2. Перец почистить и нарезать на кольца примерно 1 см.
3. Нафаршировать каждый кусочек и обжарить с двух сторон до золотистости.
4. Сложить в емкость для запекания.
5. Обжарить лук с морковью до готовности.
6. Добавить соус и воду, все хорошо перемешать и залить перцы.
7. Посыпать твердым сыром, накрыть фольгой и отправить в разогретую духовку на 190 градусов – 15-20 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: