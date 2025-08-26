Все рецепты
Сочный и вкусный салат из арбуза, рукколы и сыра: делимся рецептом оригинального блюда
Арбуз – один из самых вкусных летних фруктов. Его можно использовать для приготовления вкусного сорбета, а также салатов, напитков, варенья. Но лучше всего есть арбуз без ничего, но помнить, что в нем очень много сахара.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного салата из арбуза, с зеленью и сыром.
Ингредиенты:
- Арбуз 400 г
- Огурцы 2 шт
- Руккола 50 г
- Брынза или Фелата 100 г
- Мята 10 листочков
- Перец чили 1 шт
- Оливковое масло 6 ст. л
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Арбуз (косточки достаете по желанию, но именно в них сохраняется много пользы для вашего организма) и огурец нарезать средними кубиками.
2. Добавить рукколу, мяту и тонко нарезанный чили.
3. Полить оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу. Добавить крошки сыра и осторожно перемешать!
