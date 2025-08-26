Сочный и вкусный салат из арбуза, рукколы и сыра: делимся рецептом оригинального блюда

Рецепт салата

Арбуз – один из самых вкусных летних фруктов. Его можно использовать для приготовления вкусного сорбета, а также салатов, напитков, варенья. Но лучше всего есть арбуз без ничего, но помнить, что в нем очень много сахара.

Что приготовить из арбуза

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного салата из арбуза, с зеленью и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Арбуз 400 г
  • Огурцы 2 шт
  • Руккола 50 г
  • Брынза или Фелата 100 г
  • Мята 10 листочков
  • Перец чили 1 шт
  • Оливковое масло 6 ст. л
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Арбуз (косточки достаете по желанию, но именно в них сохраняется много пользы для вашего организма) и огурец нарезать средними кубиками.

Арбуз и огурцы

2. Добавить рукколу, мяту и тонко нарезанный чили.

Зелень и сыр для блюда

3. Полить оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу. Добавить крошки сыра и осторожно перемешать!

Готовый салат



