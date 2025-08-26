Арбуз – один из самых вкусных летних фруктов. Его можно использовать для приготовления вкусного сорбета, а также салатов, напитков, варенья. Но лучше всего есть арбуз без ничего, но помнить, что в нем очень много сахара.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного салата из арбуза, с зеленью и сыром.

Ингредиенты:

Арбуз 400 г

Огурцы 2 шт

Руккола 50 г

Брынза или Фелата 100 г

Мята 10 листочков

Перец чили 1 шт

Оливковое масло 6 ст. л

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Арбуз (косточки достаете по желанию, но именно в них сохраняется много пользы для вашего организма) и огурец нарезать средними кубиками.

2. Добавить рукколу, мяту и тонко нарезанный чили.

3. Полить оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу. Добавить крошки сыра и осторожно перемешать!

