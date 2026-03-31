Маринованные салаты – это всегда вкусно и удобно. Можно сделать заготовки сразу на несколько дней и использовать для любого приема пищи. Лучше всего в таком салате сочетается капуста, морковь, а также болгарский перец.

Идея приготовления маринованного салата из капусты с болгарским перцем и морковью опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг.

морковь – 2 шт.

болгарский перец (или каппи) – 2 шт.

Ингредиенты для заливки:

вода – 300 мл.

масло – 50 мл.

яблочный уксус – 45 мл.

соль – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

лавровый лист – 1-2 шт.

перец горошком – по вкусу

чеснок – 3-4 зубчика

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать, морковь натереть.

2. Болгарский перец нарезать соломкой. Все хорошо перемешать.

3. Для заливки смешать воду, масло, уксус, соль, сахар, лавровый лист, перец горошком и измельченный чеснок.

4. Довести до кипения.

5. Залить овощи горячей заливкой.

6. Накрыть и оставить под гнетом на час.

7. После этого переложить салат в удобную емкость и хранить в холодильнике 5-7 дней.

