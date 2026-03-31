Сочный маринованный салат из капусты, болгарского перца и моркови: можно есть уже через час
Маринованные салаты – это всегда вкусно и удобно. Можно сделать заготовки сразу на несколько дней и использовать для любого приема пищи. Лучше всего в таком салате сочетается капуста, морковь, а также болгарский перец.
Идея приготовления маринованного салата из капусты с болгарским перцем и морковью опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг.
- морковь – 2 шт.
- болгарский перец (или каппи) – 2 шт.
Ингредиенты для заливки:
- вода – 300 мл.
- масло – 50 мл.
- яблочный уксус – 45 мл.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- лавровый лист – 1-2 шт.
- перец горошком – по вкусу
- чеснок – 3-4 зубчика
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать, морковь натереть.
2. Болгарский перец нарезать соломкой. Все хорошо перемешать.
3. Для заливки смешать воду, масло, уксус, соль, сахар, лавровый лист, перец горошком и измельченный чеснок.
4. Довести до кипения.
5. Залить овощи горячей заливкой.
6. Накрыть и оставить под гнетом на час.
7. После этого переложить салат в удобную емкость и хранить в холодильнике 5-7 дней.
