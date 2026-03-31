Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сочный маринованный салат из капусты, болгарского перца и моркови: можно есть уже через час

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Маринованные салаты – это всегда вкусно и удобно. Можно сделать заготовки сразу на несколько дней и использовать для любого приема пищи. Лучше всего в таком салате сочетается капуста, морковь, а также болгарский перец.

Идея приготовления маринованного салата из капусты с болгарским перцем и морковью опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

  • капуста – 1 кг.
  • морковь – 2 шт.
  • болгарский перец (или каппи) – 2 шт.

Ингредиенты для заливки:

  • вода – 300 мл.
  • масло – 50 мл.
  • яблочный уксус – 45 мл.
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • лавровый лист – 1-2 шт.
  • перец горошком – по вкусу
  • чеснок – 3-4 зубчика

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать, морковь натереть.

2. Болгарский перец нарезать соломкой. Все хорошо перемешать.

3. Для заливки смешать воду, масло, уксус, соль, сахар, лавровый лист, перец горошком и измельченный чеснок.

4. Довести до кипения.

5. Залить овощи горячей заливкой.

6. Накрыть и оставить под гнетом на час.

7. После этого переложить салат в удобную емкость и хранить в холодильнике 5-7 дней.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты