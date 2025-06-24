Сочный ролл из лаваша на обед: используйте курицу и сезонные овощи
Для того, чтобы приготовить вкусный обед, вам понадобится обычный лаваш. Он прекрасно сочетается с жареным куриным филе, а также разнообразными сезонными овощами. Из такого набора продуктов получится очень вкусный и сытный ролл, для которого вам понадобится минимум времени.
Идея приготовления сытного ролла с курицей на обед опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.Это будет значительно лучше, чем покупать магазинную шаурму
Ингредиенты:
- тортилья
- листья салата
- помидоры
- фиолетовый лук
- филе курицы
- жареный лук
Ингредиенты для соуса:
- белый йогурт
- горчица в зернах
- соль
Способ приготовления:
1. Филе курицы нарезать на небольшие кусочки.
2. Добавить микс специй для курицы, посолить и обжарить на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой из сторон (так курица получается сочная).
3. На тортилью выложить листья салата, помидоры, мелко нарезанный лук и курицу.
4. Для соуса соединить ингредиенты и полить им курицу.
5. Сверху посыпать жареным луком.
6. Завернуть в ролл и обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон.
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