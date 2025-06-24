Для того, чтобы приготовить вкусный обед, вам понадобится обычный лаваш. Он прекрасно сочетается с жареным куриным филе, а также разнообразными сезонными овощами. Из такого набора продуктов получится очень вкусный и сытный ролл, для которого вам понадобится минимум времени.

Идея приготовления сытного ролла с курицей на обед опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram.Это будет значительно лучше, чем покупать магазинную шаурму

Ингредиенты:

тортилья

листья салата

помидоры

фиолетовый лук

филе курицы

жареный лук

Ингредиенты для соуса:

белый йогурт

горчица в зернах

соль

Способ приготовления:

1. Филе курицы нарезать на небольшие кусочки.

2. Добавить микс специй для курицы, посолить и обжарить на хорошо разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой из сторон (так курица получается сочная).

3. На тортилью выложить листья салата, помидоры, мелко нарезанный лук и курицу.

4. Для соуса соединить ингредиенты и полить им курицу.

5. Сверху посыпать жареным луком.

6. Завернуть в ролл и обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон.

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