Сочный рулет из филе бедра с вкусной начинкой из сыра, хамона и песто: готовится в духовке

Рецепт рулета

Филе бедра – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, а также котлет, из него все эти блюда будет очень сочными и вкусными. Еще очень удачным и вкусным будет рулет из этого мяса.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного рулета из филе бедра, с вкусной и сочной начинкой. 

Ингредиенты:

  • Филе бедра 2 шт.
  • Хамон 4-6 ломников 
  • Запеченные перцы 2 шт.
  • Песто из перца 3-4 ст. л.
  • Карамелизированный синий лук 4 ст. л.
  • Фета 80-100 г

Способ приготовления: 

1. Отбейте филе на пергаменте. Посолите. Выложите хамон и обязательно переверните мясо — так он окажется внутри.

2. Смажьте песто тонким слоем. Добавьте перцы, карамелизированный лук и бруски феты — не перегружайте, чтобы рулет держал форму.

3. Заверните плотно, как надо. Упакуйте в пергамент, стяните ниткой и запекайте до готовности.

Готовый рулет порежьте и подавайте.

