Сочный рулет из филе бедра с вкусной начинкой из сыра, хамона и песто: готовится в духовке
Филе бедра – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, а также котлет, из него все эти блюда будет очень сочными и вкусными. Еще очень удачным и вкусным будет рулет из этого мяса.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного рулета из филе бедра, с вкусной и сочной начинкой.
Ингредиенты:
- Филе бедра 2 шт.
- Хамон 4-6 ломников
- Запеченные перцы 2 шт.
- Песто из перца 3-4 ст. л.
- Карамелизированный синий лук 4 ст. л.
- Фета 80-100 г
Способ приготовления:
1. Отбейте филе на пергаменте. Посолите. Выложите хамон и обязательно переверните мясо — так он окажется внутри.
2. Смажьте песто тонким слоем. Добавьте перцы, карамелизированный лук и бруски феты — не перегружайте, чтобы рулет держал форму.
3. Заверните плотно, как надо. Упакуйте в пергамент, стяните ниткой и запекайте до готовности.
Готовый рулет порежьте и подавайте.
