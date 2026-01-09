Филе бедра – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, а также котлет, из него все эти блюда будет очень сочными и вкусными. Еще очень удачным и вкусным будет рулет из этого мяса.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного рулета из филе бедра, с вкусной и сочной начинкой.

Ингредиенты:

Филе бедра 2 шт.

Хамон 4-6 ломников

Запеченные перцы 2 шт.

Песто из перца 3-4 ст. л.

Карамелизированный синий лук 4 ст. л.

Фета 80-100 г

Способ приготовления:

1. Отбейте филе на пергаменте. Посолите. Выложите хамон и обязательно переверните мясо — так он окажется внутри.

2. Смажьте песто тонким слоем. Добавьте перцы, карамелизированный лук и бруски феты — не перегружайте, чтобы рулет держал форму.

3. Заверните плотно, как надо. Упакуйте в пергамент, стяните ниткой и запекайте до готовности.

Готовый рулет порежьте и подавайте.

