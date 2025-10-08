Сочный рулет из филе вместо магазинной колбасы: самый простой рецепт блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,0 т.
Сочный рулет из филе вместо магазинной колбасы: самый простой рецепт блюда

Куриное филе – отличный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, а также его можно просто запечь и сделать домашние вкусные сосиски и колбасу, рулет. 

 Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного куриного рулета из филе. 

Ингредиенты:

  • Куриное бедро (не зачищенное) – 900 г
  • Куриное филе – 500 г
  • Соль – 13 г 
  • Специи – 13 г, по вкусу, у меня смесь перцев + мускатный орех + чеснок + паприка + кориандр

Для глазури: 

  • Соус острый 1 ст. л. 
  • Горчица нежная – 15 г
  • Мед – 15 г
  • Масло – 10 г
  • Паприка – 1 ч л

Способ приготовления: 

1. Сначала убираем кость с куриного бедра и снимаем кожу, она нам еще понадобится, поэтому не выбрасываем. Нарезаем кубиками куриное филе и зачищенное филе бедра. Посыпаем солью, специями, делаем массаж и выложим туда же кожу. Оставляем мариноваться от 2-12 часов (в зависимости сколько у вас есть времени).

2. После чего укрываем стол рукавом для запекания, разрезав его по шву, чтобы он был одним слоем. Выкладываем кожуру в форме прямоугольника, сверху мясо, равномерно распределяем и заворачиваем в плотный рулет, завязываем рукав с двух сторон.

3. Духовку разогреваем до 80 градусов и выпекаем рулет 3,5 часа. Может показаться, что после выпекания рулет еще сырой, но нет, он готов. После чего снимаем рукав, соединяем вместе все ингредиенты для глазировки и хорошо смазываем рулет. Температуру в духовке поднимаем на максимум 200-250 градусов и выпекаем рулет еще 10-15 минут до хорошей корочки.

Далее даем рулету остыть при комнатной температуре, а затем отправляем в холодильник!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

