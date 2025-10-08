Сочный рулет из филе вместо магазинной колбасы: самый простой рецепт блюда
Куриное филе – отличный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, а также его можно просто запечь и сделать домашние вкусные сосиски и колбасу, рулет.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного куриного рулета из филе.
Ингредиенты:
- Куриное бедро (не зачищенное) – 900 г
- Куриное филе – 500 г
- Соль – 13 г
- Специи – 13 г, по вкусу, у меня смесь перцев + мускатный орех + чеснок + паприка + кориандр
Для глазури:
- Соус острый 1 ст. л.
- Горчица нежная – 15 г
- Мед – 15 г
- Масло – 10 г
- Паприка – 1 ч л
Способ приготовления:
1. Сначала убираем кость с куриного бедра и снимаем кожу, она нам еще понадобится, поэтому не выбрасываем. Нарезаем кубиками куриное филе и зачищенное филе бедра. Посыпаем солью, специями, делаем массаж и выложим туда же кожу. Оставляем мариноваться от 2-12 часов (в зависимости сколько у вас есть времени).
2. После чего укрываем стол рукавом для запекания, разрезав его по шву, чтобы он был одним слоем. Выкладываем кожуру в форме прямоугольника, сверху мясо, равномерно распределяем и заворачиваем в плотный рулет, завязываем рукав с двух сторон.
3. Духовку разогреваем до 80 градусов и выпекаем рулет 3,5 часа. Может показаться, что после выпекания рулет еще сырой, но нет, он готов. После чего снимаем рукав, соединяем вместе все ингредиенты для глазировки и хорошо смазываем рулет. Температуру в духовке поднимаем на максимум 200-250 градусов и выпекаем рулет еще 10-15 минут до хорошей корочки.
Далее даем рулету остыть при комнатной температуре, а затем отправляем в холодильник!
