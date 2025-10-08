Куриное филе – отличный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, а также его можно просто запечь и сделать домашние вкусные сосиски и колбасу, рулет.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного куриного рулета из филе.

Ингредиенты:

Куриное бедро (не зачищенное) – 900 г

Куриное филе – 500 г

Соль – 13 г

Специи – 13 г, по вкусу, у меня смесь перцев + мускатный орех + чеснок + паприка + кориандр

Для глазури:

Соус острый 1 ст. л.

Горчица нежная – 15 г

Мед – 15 г

Масло – 10 г

Паприка – 1 ч л

Способ приготовления:

1. Сначала убираем кость с куриного бедра и снимаем кожу, она нам еще понадобится, поэтому не выбрасываем. Нарезаем кубиками куриное филе и зачищенное филе бедра. Посыпаем солью, специями, делаем массаж и выложим туда же кожу. Оставляем мариноваться от 2-12 часов (в зависимости сколько у вас есть времени).

2. После чего укрываем стол рукавом для запекания, разрезав его по шву, чтобы он был одним слоем. Выкладываем кожуру в форме прямоугольника, сверху мясо, равномерно распределяем и заворачиваем в плотный рулет, завязываем рукав с двух сторон.

3. Духовку разогреваем до 80 градусов и выпекаем рулет 3,5 часа. Может показаться, что после выпекания рулет еще сырой, но нет, он готов. После чего снимаем рукав, соединяем вместе все ингредиенты для глазировки и хорошо смазываем рулет. Температуру в духовке поднимаем на максимум 200-250 градусов и выпекаем рулет еще 10-15 минут до хорошей корочки.

Далее даем рулету остыть при комнатной температуре, а затем отправляем в холодильник!

