Сочный рулет из кабачка с вкусной начинкой: рецепт полезного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
654
Рецепт закуски
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Кабачок и творог – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусной запеканки и пирогов. Еще из кабачка можно сделать тонкие блины и чебуреки.

Что приготовить из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного рулета из кабачков, сыра и йогурта. 

Ингредиенты:

  • 1 кабачок
  • 100 г творога
  • 50 г йогурта
  • 1 ст. л. растительного масла
  • соль и перец
  • зелень
  • чеснок
  • пармезан
  • листья салата
  • помидор
  • ветчина или мясо

Способ приготовления: 

1. Тонко нарезаем кабачок. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом внахлест, сверху посыпаем тертым сыром. Выпекаем при 180 градусах 15-20 минут.

Кабачки для основы

2. Для соуса: смешайте йогурт, масло, чеснок и зелень.

Соус для блюда

4. Смажьте соусом, добавьте начинку и сверните в ролл, порежьте и подавайте.

Готовый рулет

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