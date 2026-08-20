Кабачок и творог – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусной запеканки и пирогов. Еще из кабачка можно сделать тонкие блины и чебуреки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного рулета из кабачков, сыра и йогурта.

Ингредиенты:

1 кабачок

100 г творога

50 г йогурта

1 ст. л. растительного масла

соль и перец

зелень

чеснок

пармезан

листья салата

помидор

ветчина или мясо

Способ приготовления:

1. Тонко нарезаем кабачок. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом внахлест, сверху посыпаем тертым сыром. Выпекаем при 180 градусах 15-20 минут.

2. Для соуса: смешайте йогурт, масло, чеснок и зелень.

4. Смажьте соусом, добавьте начинку и сверните в ролл, порежьте и подавайте.

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