Сочный рулет из кабачка с вкусной начинкой: рецепт полезного блюда для перекуса
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Кабачок и творог – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусной запеканки и пирогов. Еще из кабачка можно сделать тонкие блины и чебуреки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного рулета из кабачков, сыра и йогурта.
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 100 г творога
- 50 г йогурта
- 1 ст. л. растительного масла
- соль и перец
- зелень
- чеснок
- пармезан
- листья салата
- помидор
- ветчина или мясо
Способ приготовления:
1. Тонко нарезаем кабачок. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом внахлест, сверху посыпаем тертым сыром. Выпекаем при 180 градусах 15-20 минут.
2. Для соуса: смешайте йогурт, масло, чеснок и зелень.
4. Смажьте соусом, добавьте начинку и сверните в ролл, порежьте и подавайте.
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