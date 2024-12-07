Блюда, подаваемые к новогоднему столу, должны быть не только вкусными, но и красивыми. Очень интересным выглядит оформление разнообразных закусок под новогоднюю тематику.

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Рецептом приготовления такой закуски в Instagram поделилась фудблогер с ником anny cooking. Речь идет о блюде, имеющем вид мандаринки.

Ингредиенты

Морковь средняя – 4-5 шт.

Куриное филе отварное – 1 шт.

Яйца вареные – 3 шт.

Твердый сыр – 80 г

Сметана или майонез – 2 ст. л.

Чеснок – 1 зубчик

Соль

Укроп

Способ приготовления

1. Куриное филе мелко нарезаем и выкладываем в глубокую емкость.

2. Твердый сыр и яйца натираем на терке. Добавляем к курице.

3. Добавляем измельченный чеснок и зелень. Заправляем сметаной или майонезом. Тщательно перемешиваем.

4. Формируем "мандаринки".

5. Морковь отвариваем, охлаждаем и натираем на мелкой терке. Отжимаем лишнюю влагу.

6. На пищевую пленку выкладываем 1 ст. л. моркови тонким слоем.

7. Выкладываем начинку и снова формируем мандаринку.

8. Отправляем в холодильник на 1 час.

9. Украшаем "мандаринки"

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