Соленая закуска "Мандаринки": как приготовить хорошее атмосферное блюдо на Новый год
Блюда, подаваемые к новогоднему столу, должны быть не только вкусными, но и красивыми. Очень интересным выглядит оформление разнообразных закусок под новогоднюю тематику.
Рецептом приготовления такой закуски в Instagram поделилась фудблогер с ником anny cooking. Речь идет о блюде, имеющем вид мандаринки.
Ингредиенты
- Морковь средняя – 4-5 шт.
- Куриное филе отварное – 1 шт.
- Яйца вареные – 3 шт.
- Твердый сыр – 80 г
- Сметана или майонез – 2 ст. л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Соль
- Укроп
Способ приготовления
1. Куриное филе мелко нарезаем и выкладываем в глубокую емкость.
2. Твердый сыр и яйца натираем на терке. Добавляем к курице.
3. Добавляем измельченный чеснок и зелень. Заправляем сметаной или майонезом. Тщательно перемешиваем.
4. Формируем "мандаринки".
5. Морковь отвариваем, охлаждаем и натираем на мелкой терке. Отжимаем лишнюю влагу.
6. На пищевую пленку выкладываем 1 ст. л. моркови тонким слоем.
7. Выкладываем начинку и снова формируем мандаринку.
8. Отправляем в холодильник на 1 час.
9. Украшаем "мандаринки"
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