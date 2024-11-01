"Страшно" и вкусно. Топ-3 интересные идеи пиццы на Хэллоуин
Хэллоуин – это отличный повод для того, чтобы собраться дружеской компанией и поесть вкусную пиццу. Чтобы добавить атмосферности, такое блюдо можно украсить специально к празднованию. Для этого вам понадобятся совершенно простые продукты.
Редакция FoodOboz собрала подборку из трех пицц, которые можно приготовить на Хэллоуин. С ними справится даже ребенок.
Пицца "Мумия"
Ингредиенты:
- тесто для пиццы (готовое или домашнее)
- томатный соус – 1/2 стакана
- сыр моцарелла (нарезанный полосками) – 150 г
- черные оливки (для глаз) – 4-6 шт.
- оливковое масло – для смазки
Способ приготовления:
1. Раскатайте тесто и смажьте его оливковым маслом.
2. Равномерно распределите томатный соус по поверхности.
3. Выложите полоски моцареллы, чтобы образовать "бинты" мумии.
4. Нарежьте оливки кружочками и положите по два для глаз мумии.
5. Выпекайте при температуре 200°C в течение 10-12 минут, пока сыр не расплавится и не образуется хрустящая корочка.
2. Пицца "Паутина с паучками"
Ингредиенты:
- тесто для пиццы – 1 основа
- томатный соус – 1/2 стакана
- сыр моцарелла (натертый) – 150 г
- черные оливки (для пауков) – 6-8 шт.
Способ приготовления:
1. Нанесите томатный соус на тесто.
2. Разложите натертый творог в виде круга, чтобы образовать основу "паутины".
3. Нарежьте оливки: половинки – для "тела" паука, а четвертинки – для "лапок". Разложите оливки в виде маленьких паучков.
4. Выпекайте при температуре 200°C в течение 12-15 минут, пока сыр расплавится и паучки будут выглядеть готовыми.
3. Пицца "Джек-о-лантерн"
Ингредиенты:
- тесто для пиццы – 1 основа
- томатный соус – 1/2 стакана
- сыр чедер (натертый, для цвета тыквы) – 150 г
- перцы (красный или желтый) – для лица Джек-о'-лантерна
Способ приготовления:
1. Смажьте тесто томатным соусом.
2. Посыпьте сверху сыром чедер, равномерно покрывая основание.
3. Нарежьте перец в форме глаз, носа и рта, чтобы создать лицо тыквы. Выложите кусочки перца в виде лица Джек-о лантерна.
4. Выпекайте при 200°C в течение 10-12 минут, пока сыр расплавится, а пицца приобретет золотистый цвет.
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