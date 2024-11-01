Хэллоуин – это отличный повод для того, чтобы собраться дружеской компанией и поесть вкусную пиццу. Чтобы добавить атмосферности, такое блюдо можно украсить специально к празднованию. Для этого вам понадобятся совершенно простые продукты.

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Редакция FoodOboz собрала подборку из трех пицц, которые можно приготовить на Хэллоуин. С ними справится даже ребенок.

Пицца "Мумия"

Ингредиенты:

тесто для пиццы (готовое или домашнее)

томатный соус – 1/2 стакана

сыр моцарелла (нарезанный полосками) – 150 г

черные оливки (для глаз) – 4-6 шт.

оливковое масло – для смазки

Способ приготовления:

1. Раскатайте тесто и смажьте его оливковым маслом.

2. Равномерно распределите томатный соус по поверхности.

3. Выложите полоски моцареллы, чтобы образовать "бинты" мумии.

4. Нарежьте оливки кружочками и положите по два для глаз мумии.

5. Выпекайте при температуре 200°C в течение 10-12 минут, пока сыр не расплавится и не образуется хрустящая корочка.

2. Пицца "Паутина с паучками"

Ингредиенты:

тесто для пиццы – 1 основа

томатный соус – 1/2 стакана

сыр моцарелла (натертый) – 150 г

черные оливки (для пауков) – 6-8 шт.

Способ приготовления:

1. Нанесите томатный соус на тесто.

2. Разложите натертый творог в виде круга, чтобы образовать основу "паутины".

3. Нарежьте оливки: половинки – для "тела" паука, а четвертинки – для "лапок". Разложите оливки в виде маленьких паучков.

4. Выпекайте при температуре 200°C в течение 12-15 минут, пока сыр расплавится и паучки будут выглядеть готовыми.

3. Пицца "Джек-о-лантерн"

Ингредиенты:

тесто для пиццы – 1 основа

томатный соус – 1/2 стакана

сыр чедер (натертый, для цвета тыквы) – 150 г

перцы (красный или желтый) – для лица Джек-о'-лантерна

Способ приготовления:

1. Смажьте тесто томатным соусом.

2. Посыпьте сверху сыром чедер, равномерно покрывая основание.

3. Нарежьте перец в форме глаз, носа и рта, чтобы создать лицо тыквы. Выложите кусочки перца в виде лица Джек-о лантерна.

4. Выпекайте при 200°C в течение 10-12 минут, пока сыр расплавится, а пицца приобретет золотистый цвет.

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