Суши-запеканка для ужина: проще и вкуснее, чем плов и паэлья
Суши-запеканка – лучшее блюдо для тех, кто не хочет готовить суши. Вариант запеканки – это намного проще и быстрее, а по вкусу – еще вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной суши-запеканки с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- рис для суши 200 г
Для заправки риса:
- 3 ст.л уксуса
- 0,5 ч.л соли
- 1 ст л сахара
Для начинки:
- крабовые палочки снежный краб 400 г
- моцарелла 100 г
- сливочный сыр 100г
- креветочная паста 100 г
- майонез 2 ст л
- кисло-сладкий соус 1 ч л
Способ приготовления:
1. Рис отвариваем и заправляем заправкой.
2. Крабовые палочки разрываем на волокна, добавляем тертый сыр, сливочный сыр, майонез, креветочную пасту и кисло-сладкий соус. Хорошо все перемешиваем.
3. На дно формы выкладываем отваренный рис затем начинку, запекаем 25 минут при температуре 180 С до золотистой корочки.
Готовую запеканку поливаем соусом терияки, посыпаем кунжутом и зеленым луком. Готовую запеканку режем на кусочки и выкладываем на кусочек нори.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: