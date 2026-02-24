Суши-запеканка – лучшее блюдо для тех, кто не хочет готовить суши. Вариант запеканки – это намного проще и быстрее, а по вкусу – еще вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной суши-запеканки с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

рис для суши 200 г

Для заправки риса:

3 ст.л уксуса

0,5 ч.л соли

1 ст л сахара

Для начинки:

крабовые палочки снежный краб 400 г

моцарелла 100 г

сливочный сыр 100г

креветочная паста 100 г

майонез 2 ст л

кисло-сладкий соус 1 ч л

Способ приготовления:

1. Рис отвариваем и заправляем заправкой.

2. Крабовые палочки разрываем на волокна, добавляем тертый сыр, сливочный сыр, майонез, креветочную пасту и кисло-сладкий соус. Хорошо все перемешиваем.

3. На дно формы выкладываем отваренный рис затем начинку, запекаем 25 минут при температуре 180 С до золотистой корочки.

Готовую запеканку поливаем соусом терияки, посыпаем кунжутом и зеленым луком. Готовую запеканку режем на кусочки и выкладываем на кусочек нори.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: