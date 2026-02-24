Суши-запеканка для ужина: проще и вкуснее, чем плов и паэлья

Рецепт блюда

Суши-запеканка – лучшее блюдо для тех, кто не хочет готовить суши. Вариант запеканки – это намного проще и быстрее, а по вкусу – еще вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной суши-запеканки с крабовой начинкой. 

Ингредиенты:

  • рис для суши 200 г

Для заправки риса:

  • 3 ст.л уксуса
  • 0,5 ч.л соли
  • 1 ст л сахара

Для начинки:

  • крабовые палочки снежный краб 400 г
  • моцарелла 100 г
  • сливочный сыр 100г
  • креветочная паста 100 г
  • майонез 2 ст л
  • кисло-сладкий соус 1 ч л

Способ приготовления:

1. Рис отвариваем и заправляем заправкой.

2. Крабовые палочки разрываем на волокна, добавляем тертый сыр, сливочный сыр, майонез, креветочную пасту и кисло-сладкий соус. Хорошо все перемешиваем.

3. На дно формы выкладываем отваренный рис затем начинку, запекаем 25 минут при температуре 180 С до золотистой корочки.

Готовую запеканку поливаем соусом терияки, посыпаем кунжутом и зеленым луком. Готовую запеканку режем на кусочки и выкладываем на кусочек нори.

