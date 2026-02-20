Свекла по-корейски: делимся рецептом универсальной закуски

Свекла по-корейски – очень пикантная и сочная закуска на каждый день и для праздничного стола. Овощ прекрасно сочетается с различными специями, а также чесноком. К тому же, блюдо очень бюджетное и универсальное.

Идея приготовления сочной свеклы по-корейски опубликована на кулинарной странице papin dvizh в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 кг. свеклы
  • 1 ч.л. соли
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. яблочного уксуса
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 100 мл. растительного масла
  • 1 ч.л. черного перца
  • 1 ч.л. кориандра
  • 1 ч.л. паприки

Способ приготовления:

1. Свеклу натереть на терке для корейской моркови – такая нарезка делает закуску особенно сочной и хрустящей.

2. Добавить соль, сахар, уксус, специи и измельченный чеснок.

3. Масло сильно разогреть и сразу вылить горячим на свеклу со специями – аромат раскрывается мгновенно.

4. Все хорошо перемешать.

5. Отправить салат в холодильник на 2-3 часа, чтобы он настоялся и хорошо промариновался.

