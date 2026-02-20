Свекла по-корейски: делимся рецептом универсальной закуски
Свекла по-корейски – очень пикантная и сочная закуска на каждый день и для праздничного стола. Овощ прекрасно сочетается с различными специями, а также чесноком. К тому же, блюдо очень бюджетное и универсальное.
Идея приготовления сочной свеклы по-корейски опубликована на кулинарной странице papin dvizh в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 кг. свеклы
- 1 ч.л. соли
- 2 ст.л. сахара
- 2 ст.л. яблочного уксуса
- 3-4 зубчика чеснока
- 100 мл. растительного масла
- 1 ч.л. черного перца
- 1 ч.л. кориандра
- 1 ч.л. паприки
Способ приготовления:
1. Свеклу натереть на терке для корейской моркови – такая нарезка делает закуску особенно сочной и хрустящей.
2. Добавить соль, сахар, уксус, специи и измельченный чеснок.
3. Масло сильно разогреть и сразу вылить горячим на свеклу со специями – аромат раскрывается мгновенно.
4. Все хорошо перемешать.
5. Отправить салат в холодильник на 2-3 часа, чтобы он настоялся и хорошо промариновался.
