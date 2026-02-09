Все рецепты
Свекла по-корейски с горячим маслом: рецепт вкусной и быстрой закуски
Сырая свекла – отличная основа для приготовления вкусных закусок, например, свеклы по-корейски со специями и горячим маслом. Для яркого вкуса добавьте чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – свекла по-корейски, которая готовится 10 минут.
Ингредиенты:
- 500 г свежей свеклы
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 2 зубчика чеснока
- 3 ст.л. яблочного уксуса
- 1,5 ст.л. специй к моркови по корейски
- 50 мл растительного масла
Способ приготовления:
1. Свеклу натираем соломкой на терке для корейской моркови.
2. Добавляем соль, сахар, специи, уксус, чеснок и подогретое до кипения масло, перемешиваем и маринуем 1 час, можно и не мариновать.
Готовая закуска!
