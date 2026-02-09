Сырая свекла – отличная основа для приготовления вкусных закусок, например, свеклы по-корейски со специями и горячим маслом. Для яркого вкуса добавьте чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – свекла по-корейски, которая готовится 10 минут.

Ингредиенты:

500 г свежей свеклы

2 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

2 зубчика чеснока

3 ст.л. яблочного уксуса

1,5 ст.л. специй к моркови по корейски

50 мл растительного масла

Способ приготовления:

1. Свеклу натираем соломкой на терке для корейской моркови.

2. Добавляем соль, сахар, специи, уксус, чеснок и подогретое до кипения масло, перемешиваем и маринуем 1 час, можно и не мариновать.

Готовая закуска!

