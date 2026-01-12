Свекла по-корейски за 10 минут: рецепт вкусной и полезной закуски на каждый день

Сырая свекла – идеальный ингредиент для приготовления вкусных и полезных салатов и закусок. Еще из нее можно делать свеклу по-корейски, просто добавив к тертому овощу специи и горячее масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски за 10 минут – свекла по-корейски. 

Ингредиенты:

  • 500 г свежей свеклы
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 ст.л. яблочного уксуса
  • 1,5 ст.л. специй к моркови по корейски
  • 50 мл растительного масла

Способ приготовления: 

1. Свеклу натираем соломкой на терке для корейской моркови, добавляем соль, сахар, специи, уксус, чеснок и подогретое до кипения масло. 

2. Перемешиваем и маринуем 1 час, можно и не мариновать, а есть сразу!

