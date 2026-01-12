Сырая свекла – идеальный ингредиент для приготовления вкусных и полезных салатов и закусок. Еще из нее можно делать свеклу по-корейски, просто добавив к тертому овощу специи и горячее масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски за 10 минут – свекла по-корейски.

Ингредиенты:

500 г свежей свеклы

2 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

2 зубчика чеснока

3 ст.л. яблочного уксуса

1,5 ст.л. специй к моркови по корейски

50 мл растительного масла

Способ приготовления:

1. Свеклу натираем соломкой на терке для корейской моркови, добавляем соль, сахар, специи, уксус, чеснок и подогретое до кипения масло.

2. Перемешиваем и маринуем 1 час, можно и не мариновать, а есть сразу!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: