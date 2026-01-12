Все рецепты
Свекла по-корейски за 10 минут: рецепт вкусной и полезной закуски на каждый день
Сырая свекла – идеальный ингредиент для приготовления вкусных и полезных салатов и закусок. Еще из нее можно делать свеклу по-корейски, просто добавив к тертому овощу специи и горячее масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной закуски за 10 минут – свекла по-корейски.
Ингредиенты:
- 500 г свежей свеклы
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 2 зубчика чеснока
- 3 ст.л. яблочного уксуса
- 1,5 ст.л. специй к моркови по корейски
- 50 мл растительного масла
Способ приготовления:
1. Свеклу натираем соломкой на терке для корейской моркови, добавляем соль, сахар, специи, уксус, чеснок и подогретое до кипения масло.
2. Перемешиваем и маринуем 1 час, можно и не мариновать, а есть сразу!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: