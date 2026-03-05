Все рецепты
Свекла по-корейски за 5 минут: самый простой рецепт полезной и вкусной закуски
Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу можно вкусно нафаршировать, замариновать и даже добавить в консервацию.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – свекла по-корейски, с чесноком, специями и сахаром.
Ингредиенты:
- 500 г свежей свеклы
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 2 зубчика чеснока
- 3 ст.л. яблочного уксуса
- 1,5 ст.л. специй к моркови по корейски
- 50 мл растительного масла
Способ приготовления:
1. Свеклу натираем соломкой на терке для корейской моркови.
2. Добавляем соль, сахар, специи, уксус, чеснок и подогретое до кипения масло, перемешиваем и маринуем 1 час, можно и не мариновать.
