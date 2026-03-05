Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Свекла по-корейски за 5 минут: самый простой рецепт полезной и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,1 т.
Свекла – очень вкусный и полезный овощ, который может быть основой для салатов, закусок. Стоит отметить, что свеклу можно вкусно нафаршировать, замариновать и даже добавить в консервацию.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски – свекла по-корейски, с чесноком, специями и сахаром. 

Ингредиенты:

  • 500 г свежей свеклы
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 ст.л. яблочного уксуса
  • 1,5 ст.л. специй к моркови по корейски
  • 50 мл растительного масла

Способ приготовления: 

1. Свеклу натираем соломкой на терке для корейской моркови.

2. Добавляем соль, сахар, специи, уксус, чеснок и подогретое до кипения масло, перемешиваем и маринуем 1 час, можно и не мариновать.

