Домашняя свекольная заправка для борща поможет значительно сократить время приготовления любимого блюда зимой. Достаточно открыть банку и добавить готовую овощную смесь в бульон – и борщ приобретет насыщенный вкус и красивый цвет. Такая заготовка готовится из доступных сезонных овощей и хорошо хранится в течение холодного времени года.

Идея приготовления домашней свекольной заправки на зиму опубликована на странице alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 3 кг.

морковь – 1 кг.

лук репчатый – 500 г

помидоры – 3 кг.

соль – 3 ст.л.

сахар – 6 ст.л.

растительное масло – 350-400 мл.

уксус 9% – 80–100 мл.

томатный соус без кусочков овощей – 500 мл.

Способ приготовления:

1. Очистите свеклу и морковь, после чего натрите их на крупной терке. Лук мелко нарежьте.

2. Помидоры проварите несколько минут, а затем протрите через сито, чтобы получить однородное томатное пюре без кожицы и семян.

3. В большую кастрюлю выложите свеклу, морковь, лук и томатное пюре. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и тушите примерно 15-20 минут.

4. Добавьте соль, сахар, масло, уксус и томатный соус. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

5. Продолжайте готовить заправку ещё 30-40 минут на слабом огне, периодически помешивая, чтобы овощи равномерно протушились.

6. Разлейте горячую заправку по заранее простерилизованным банкам и сразу же герметично закатайте стерильными крышками.

7. Переверните банки вверх дном, укутайте тёплым одеялом и оставьте до полного остывания.

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