Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сырники, которые не будут распадаться и гореть: рассказываем, что обязательно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
Кулинария
Сырники – очень вкусное и полезное блюдо из творога, которое идеально подходит для завтрака. Для того, чтобы сырники не распадались и не горели, кулинары советуют не добавлять слишком много сахара и муки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачных и вкусных сырников с манкой, которые не будут распадаться.

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 1 яйцо
  • сахар по вкусу (обычно 2-3 ст. л.)
  • щепотка ванилина или ванильного сахара
  • 50 г манки

Способ приготовления:

1. В миске смешайте творог, яйцо, сахар, ванилин и манку. Хорошо перемешайте массу, можно ложкой или руками, чтобы получилась однородная консистенция.

2. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

3. Сформируйте сырники, обваляйте их в муке и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сгущенным молоком или джемом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты