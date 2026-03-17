Сырники – очень вкусное и полезное блюдо из творога, которое идеально подходит для завтрака. Для того, чтобы сырники не распадались и не горели, кулинары советуют не добавлять слишком много сахара и муки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачных и вкусных сырников с манкой, которые не будут распадаться.

Ингредиенты:

500 г творога

1 яйцо

сахар по вкусу (обычно 2-3 ст. л.)

щепотка ванилина или ванильного сахара

50 г манки

Способ приготовления:

1. В миске смешайте творог, яйцо, сахар, ванилин и манку. Хорошо перемешайте массу, можно ложкой или руками, чтобы получилась однородная консистенция.

2. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы манка набухла.

3. Сформируйте сырники, обваляйте их в муке и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сгущенным молоком или джемом!

